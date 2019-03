Michael Jackson | la figlia Paris lo difende dalle nuove accuse sollevate dal documentario

La musica di Michael Jackson sparita da alcune radio : Il documentario che alza il velo sulle accuse di pedofilia ai danni di Michael Jackson ha sollevato un vero e proprio un polverone mediatico. Non sono bastati gli appelli della famiglia a boicottare ...

I Simpson - tolto dalla circolazione l’episodio la voce di Michael Jackson. La decisione dopo la visione del docufilm Leaving Neverland : l’episodio dei Simpson con un personaggio che parla e canta con la voce di Michael Jackson è stato ritirato dalla circolazione. Secondo il Wall Street Journal la decisione è stata presa dal produttore esecutivo dello show, James L. Brooks, dopo aver visto su HBO il discusso documentario Leaving Neverland. D’accordo con Brooks anche il creatore della serie Matt Greoning. “Era l’unica scelta da fare”, ha spiegato il producer. l’episodio che verrà ...

Perché l’episodio dei Simpson con Michael Jackson è stato ritirato dopo il documentario Leaving Neverland : Considerato un classico della serie, l'episodio dei Simpson con Michael Jackson è stato ritirato in seguito alla diffusione del documentario Leaving Neverland appena trasmesso negli Stati uniti e nel Regno Unito. Il produttore esecutivo di lungo corso della serie, James L. Brooks, ha confermato che l'episodio con la partecipazione della leggenda del Pop non sarà più trasmesso da nessuna emittente. Parlando con il Wall Street Journal, ...

