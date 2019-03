Mafie in Lombardia | Forte | “Non ci sono settori immuni” Dalla Chiesa | “Nuovi interessi

Mafie in Lombardia - il rapporto : “Le mani dei clan sullo smaltimento rifiuti - sanità - farmacie e case trasformate in B&B” : La gestione dello smaltimento rifiuti con 260 discariche incendiate in due anni, l’acquisto di appartamenti da trasformare in bed and breakfast, la gestione delle farmacie e l’infiltrazione nella sanità. Sono i settori dell’economia legale dove Cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra si sono ormai stabilmente infiltrate in Lombardia. Lo evidenzia il secondo rapporto sulla presenza mafiosa nella Regione settentrionale, redatto ...