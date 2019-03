romadailynews

(Di lunedì 11 marzo 2019), unper uno con la– Primo tempo dominato dallache, però, nel secondo non è riuscita a impedire alladi raggiungere il pareggio. Poco male, unper uno non fa male a nessuno. E, se le forze di cui dispongono le due squadre sono queste, bisogna contentarsi di quel punticino che consente di rimanere in corsa per una presenza in Europa.Dopo un palo, su cui Terracciano ha indirizzato la cannonata di Immobile – su assist di Milinkovic Savic – è Ciro, due minuti dopo, al 23’, a fare secco il portiere viola su assist del mobilissimo Correa. Tiro imprendibile ein vantaggio.Lapare contentarsi del vantaggio, lanon sembra impegnarsi troppo per recuperare lo svantaggio. Al 35’ piove sul bagnato in casa Viola: Chiesa esce per infortunio, sostituito da Simeone.Bisogna arrivare al 61’ perché la, che ...

RivistaUndici : Verso Lazio-Roma: qual è il senso di essere laziale oggi? Una questione di intimità, epica, tragedia, in cui Roma c… - romadailynews : Lazio, un punto per uno con la Fiorentina: Lazio, un punto per uno con la Fiorentina… - kobain2018 : @AceccKramer Lol. I gol si Pesano, non si contano. Quanti punti hanno portato? Contro chi sono stati segnati e in q… -