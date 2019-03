Greta Thunberg ci piace perché è credibile Gli scienziati molto meno

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2019)è una ragazza svedese di 16 anni con un messaggio chiaro: dobbiamo far qualcosa contro il cambiamento climatico, e farlo subito. Il successo che ha avuto è stato al di là di ogni aspettativa. In Italia, i politici che si danno anche vagamente una verniciatina da “progressisti” hanno fatto a gara per lodarla, sperando di guadagnarsi un po’ di visibilità.Certamente,Thumberg è stata aiutata da una campagna pubblicitaria intelligente, ma la ragione del suo successo è stata che c’era bisogno di un messaggio più efficace. Fino ad ora, il tentativo di far qualcosa di serio sul clima non aveva avuto gran successo, più che altroquando i politici si sono accorti che richiedeva sacrifici, tipo aumentare le tasse sui carburanti, si sono defilati (a parte qualche grande discorso). Ed è rimasta aglila bega di spiegare al pubblico come stanno le cose.E ...

Linkiesta : Greta è stata nominata donna dell'anno, in Svezia. Le 860 proteste in 75 diverse nazioni, previste per il 15 marzo,… - chetempochefa : 'La giustizia è essere giusti verso il mondo in cui viviamo. Con la sostenibilità ambientale si spende di meno e si… - carmeloabbate : Lei è una ragazzina svedese, il suo nome è Greta Thunberg. Ieri i giornali del suo Paese l’hanno eletta donna dell’… -