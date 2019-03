Francesco Totti e i 3 anni della figlia Isabel | «Auguri amore mio»

Roma. Francesco Totti scommette su Claudio Ranieri : Iniziano tre mesi importanti per la Roma e per Claudio Ranieri. “Siamo lieti di dare il bentornato a Claudio Ranieri”

Francesco Totti e Ilary Blasi pensano al quarto figlio? : Una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo è indubbiamente quella composta da Francesco Totti ed Ilary Blasi. Nelle ultime settimane la coppia insieme ai figli Christian , Chanel e Isabel , ...

Ilaria D'Amico gelata da Francesco Totti : 'Sarai contenta ora che Buffon...' - imbarazzo in diretta : Ieri sera Francesco Totti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima dello scontro tra Porto e Roma. Con la solita ironia che lo contraddistingue ha commentato il rinnovo di Buffon al Paris Saint-Germain n lanciando delle frecciatine molto simpatiche alla ...

Ilaria D'Amico gelata da Francesco Totti : "Sarai contenta ora che Buffon..." - imbarazzo in diretta : Ieri sera Francesco Totti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima dello scontro tra Porto e Roma. Con la solita ironia che lo contraddistingue ha commentato il rinnovo di Buffon al Paris Saint-Germain n lanciando delle frecciatine molto simpatiche alla conduttrice Ilaria D'Amico, in studio. "S

Totti 'Difenderò sempre Di Francesco' : ANSA, - ROMA, 6 MAR - "Io lo difendo non perché sia mio amico, ma perché sono un dirigente della Roma e lui è il mio allenatore. Lo difenderò sempre". Così Francesco Totti a Sky a pochi minuti dal ...

Totti : 'Stasera conta solo la Roma - Di Francesco ha il nostro sostegno' : Francesco Totti a Sky a pochi minuti dal fischio di inizio di Porto-Roma che non vale solo per i quarti di finale di Champions, ma anche per il futuro del tecnico abruzzese. 'Io lo difendo non perché ...

Francesco Totti e Ilary Blasi sulla neve tra baci e coccole : Il settimanale “Diva e Donna” ha pubblicato le foto di Francesco Totti e Ilary Blasi più innamorata che mai mentre si cimenta nelle discese sugli sci. Stanno insieme da 18 anni, ma sembrano innamorati come il primo giorno. E così Ilary bacia dolcemente il suo Francesco che sorride prima di dedicarsi alla lezione di sci. Il dribbling sul ghiaccio non è perfetto e così finisce anche per tuffarsi nella neve, ma anche se in pista non è ...

Il padre di Francesco Totti : 'Altri figli? Ne ho fatti sparsi in giro per Roma...' : 'Ma perché non hai fatto altri 3 o 4 figli?'. 'Ne ho fatti... sparsi in giro per Roma'. L'appello del tifoso Dario Paradisi , titolare del ristorante La Bussola, e di un'altra trattoria a Ostia, è ...

Francesco Totti e Ilary Blasi vacanze romantiche sulla neve : Il settimanale “Diva e Donna” pubblica le immagini della coppia formata da Francesco Totti e Ilary Blasi più innamorata che mai mentre si cimenta nelle discese sugli sci. Stanno insieme da 18 anni, ma sembrano innamorati come il primo giorno. E così Ilary bacia dolcemente il suo Francesco che sorride prima di dedicarsi alla lezione di sci. Il dribbling sul ghiaccio non è perfetto e così finisce anche per tuffarsi nella neve, ma anche ...

Roma - nella notte vertice all'Olimpico : c'è anche Totti. Il futuro di Di Francesco è in bilico : La dirigenza della Roma ha convocato un vertice nella pancia dell'Olimpico dopo la sonora sconfitta per 3 a 0 nel derby ieri sera. A partecipare, oltre al vicepresidente esecutivo Mauro Baldissoni , l'...

Derby Lazio-Roma - Francesco Totti incita la squadra : 'Vi voglio vedere così - forza ragazzi' : Francesco Totti carica i suoi in vista di Lazio-Roma , l'atteso Derby che si svolgerà stasera 2 mrazo alle 20.30. E lo fa con un post su Instagram dove condivide una foto dei tempi in cui era capitano ...

Lazio Roma - Francesco Totti accende il derby su Instagram : "Vi voglio vedere così...sempre con voi... forza ragazzi forza Roma": poche parole quelle di Francesco Totti , ma è l'immagine che vale più di tutto e che ha fatto esaltare i tifosi giallorossi in ...

Francesco Totti ha perso molti chili dopo l'estate : una dieta piena di rinunce : Francesco Totti ha svelato a tutti il segreto per poter ritornare in forma infatti l'ex capitano della Roma aveva perso la propria forma fisica dopo l'addio al calcio giocato. Come ha fatto però Totti a ritornare al peso di prima? In molti si sono posti questa domanda. Il settimanale Oggi è riuscito ad ottenere la risposta che in tanti speravano di sentire. Il giallorosso infatti ha una naturale propensione ad ingrassare per cui perdere chili ...

Francesco Totti ingrassato dopo il ritiro : ecco come è tornato in forma : Francesco Totti ingrassato dopo il suo addio al mondo del calcio: ecco come l’ex capitano della Roma ha ritrovato la forma persa Francesco Totti ritorna in forma. L’ex capitano della Roma, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, pare sia riuscito a perdere i chili presi dopo l’addio al mondo del calcio. Lui che, per costituzione […] L'articolo Francesco Totti ingrassato dopo il ritiro: ecco come è tornato in forma ...