F5 | gli strumenti per prosperare nell' application economy

Google sta testando una barra degli strumenti in basso per mostrare le schede in Chrome Canary : Il team di XDA ha individuato una riprogettazione della barra degli strumenti di Google Chrome che mostra le schede in basso per passare facilmente da una all'altra. Toccando l'icona per espanderla, viene visualizzato il nuovo layout con le miniature delle schede disposte a griglia, con la possibilità di aggiungere una nuova scheda toccando l'apposito pulsante. L'articolo Google sta testando una barra degli strumenti in basso per mostrare le ...

Consob - Savona migliorare strumenti invece di aumentare poteri : "Non e' necessario aumentare i poteri delle autorità di controllo, ma migliorare gli strumenti". Lo ha detto l'ex ministro Affari europei Savona

Stef Burns - chitarrista di Vasco Rossi/ Derubato degli strumenti : 'non comprateli' : Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi è stato Derubato a Milano: sottratti tutti gli strumenti dal box della sua abitazione. L'appello sui social.

Oltre Mind : i progetti di rigenerazione urbana come strumenti per migliorare la qualità delle città e riattivare i territori : “Le infrastrutture verdi sono il futuro del nostro Paese, tanto quanto le infrastrutture grigie. Ed è importantissimo che il progetto ‘Raggi Verdi’ sia ora parte integrante dell’ultima versione del PGT della città di Milano in via di approvazione da parte del Consiglio Comunale. È una notizia che ci è stata fornita solo pochi giorni fa e che con piacere condividiamo con tutti voi in questa occasione”, così l’Architetto Andreas Kipar, Presidente ...

Stato GPS offre un set di strumenti per sfruttare al meglio il GPS dello smartphone : Stato GPS è un'applicazione che mette a disposizione un set di strumenti per sfruttare al massimo il GPS del dispositivo mobile. L'app offre la possibilità di visualizzare la posizione dei satelliti nello spazio rispetto alla propria posizione in diverse forme geometriche colorate in base alla forza del segnale. L'articolo Stato GPS offre un set di strumenti per sfruttare al meglio il GPS dello smartphone proviene da TuttoAndroid.

Spazio - Marte : InSIght completa il posizionamento degli strumenti : Milano, 4 feb., askanews, - È entrata nel vivo su Marte la missione della sonda della Nasa InSIght. Il lander ha completato il posizionamento di tutti gli strumenti che serviranno a raccogliere i dati ...

David Gilmour pubblica il video di Comfortably Numb dallo show di Pompei dopo aver messo gli strumenti all’asta : Era il 1979 quando uno dei brani più celebri dei Pink Floyd entrava a far parte della tracklist dell'album "The Wall", il disco più odiato e più amato della storia della band, ma quando guardiamo il video di Comfortably Numb dallo show di Pompei troviamo un David Gilmour etereo, con quel demone nero legato a sé da una tracolla e una voce ancora limpida e intonata. Lo storico chitarrista tornò a Pompei nel 2016, luogo legato profondamente alla ...

Provincia di Modena : al liceo Tassoni - il progetto per un museo sugli strumenti scientifici storici dell'istituto : Un autentico viaggio nella storia della scienza Nella raccolta di strumenti scientifici custodita al liceo 'Tassoni' spiccano alcuni autentici gioielli che risalgono ai tempi della fondazione dell'...

Draghi pronto a usare tutti gli strumenti se la situazione peggiora : Milano. Le persistenti incertezze globali pesano sull'Eurozona e, dunque, gli stimoli monetari sono ancora essenziali. Su questo doppio concetto, già espresso durante il primo meeting dell'anno della Bce, è tornato Mario Draghi, oggi, nella sua ultima audizione davanti alla Commissione economica del

Microplastiche negli alimenti - Corrao (M5S) : “E’ agghiacciante. Servono controlli e strumenti normativi” : “La presenza di Microplastiche nei vegetali e nell’ortofrutta che si trova nei mercati rionali e nei supermercati così come accertato dall’Università di Catania è agghiacciante. Per questo ho sottoposto la questione alla Commissione UE il caso, chiedendo di attivare precisi strumenti normativi di controllo e protezione e di intervenire per tutelare la salute dei cittadini dai pericoli chimici rappresentati dalle Microplastiche di cui siamo ...

Twitter - via al test per cambiare gli strumenti di dialogo : Twitter (Getty Images) Twitter sta lanciando una nuovo programma che permetterebbe agli utenti di modificare la visualizzazione delle conversazioni sul proprio feed delle notizie e vorrebbe testarlo con l’aiuto della community. La società lo ha dichiarato durante il Consumer Electronics Show (Ces) di Las Vegas attraverso un’intervista alla testata Endgadget. Gli utenti avranno a disposizione delle funzionalità che permetteranno di ...

Patriarca di Mosca contro gli smartphone : "Strumenti del diavolo" : L'Anticristo, a detta di Kirill, potrebbe facilmente 'infiltrarsi' in tale rete di connessioni e utilizzarla per ' controllare il mondo'. Egli ha dichiarato: 'Gli smartphone e altri gadget collegati ...

Google migliora gli strumenti per pubblicizzare i prodotti : Google Manufacturer Center è una soluzione dedicata alle aziende che desiderano assicurarsi di essere ben rappresentate sulla piattaforma di Google L'articolo Google migliora gli strumenti per pubblicizzare i prodotti proviene da TuttoAndroid.

Lieto fine per il furto delle chitarre dei Negrita - recuperati gli strumenti dopo gli appelli social : Il furto delle chitarre dei Negrita si è concluso con un Lieto fine. Gli strumenti sono stati ritrovati in un negozio di Perugia dopo che il chitarrista della band aveva lanciato un appello sui social per allertare tutti coloro che potessero avere delle notizie sull'attrezzatura sottratta. Il ritrovamento è stato reso possibile dalla denuncia di un rivenditore di Perugia che ha intercettato lo scambio illecito proposto da due persone che si ...