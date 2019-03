Defrel ubriaco scappa a controllo e si schianta Patente ritirata a bomber Sampdoria

Defrel fugge al controllo della polizia e si schianta in Mercedes : il calciatore era ubriaco : fugge alla polizia e si schianta con la sua auto . Gregoire Defrel , attaccante della Sampdoria, si è dato alla fuga per le strade di Genova per cercare di sfuggire a un controllo della polizia ma si ...

