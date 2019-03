Cosa bisogna fare con una multa presa all' estero

No-Vax tra le minacce più gravi al mondo/ Bisogna fare qualCosa - subito : Vaccini, da lunedì si potrà andare a scuola solo con il certificato, stop alle auto-certificazioni: si rischia una sanzione fino a 500 euro

«Mollo tutto per un anno» - ecco che Cosa bisogna sapere : Mollo tutto e me ne vadoMollo tutto e me ne vadoMollo tutto e me ne vadoMollo tutto e me ne vadoMollo tutto e me ne vadoUscire dall’ufficio con in mano un biglietto aereo di sola andata. Chi non l’ha sognato aumento una volta. Bè, se ora è arrivato il momento di farlo, è necessario conoscere a cosa si va incontro. Perché, fin quando si tratta di un sogno tutto è possibile, ma per realizzarlo davvero bisogna essere molto sicuri, pena il ...

L'era dei contratti a termine : Cosa bisogna sapere con il decreto Dignità : Se c'è un tipo di contratto che ha subìto consistenti modifiche in tempi recenti è sicuramente quello a tempo determinato. Il cosiddetto decreto Dignità, numero 87 del 12 luglio 2018, convertito in ...

VPN : Cosa sono e tutto ciò che bisogna sapere : Sempre più spesso si parla online di sevizi VPN e sempre più di frequente utenti desiderosi di proteggere la propria privacy online scelgono questi strumenti. E’ una moda passeggera o le VPN sono qui per restare? leggi di più...

Cosa bisogna sapere per registrare il proprio marchio : La registrazione del proprio marchio è uno degli strumenti più importanti a disposizione degli imprenditori per tutelare la propria attività. Un brand, infatti, è a tutti gli effetti un asset da proteggere (ed è forse il più importante): da questo dipende la visibilità e la credibilità di un’azienda, così pure la sua diffusione sul mercato. Registrando un marchio si impedisce ai concorrenti di sfruttarlo a proprio vantaggio, e di ...

Che Cosa non bisogna dire ad Allegri : Non è il momento delle prefiche, le signore che nel mondo antico erano pagate per piangere ai funerali, perché chi ha celebrato anzitempo la fine delle ambizioni europee della squadra di Ronaldo, ...

Inquinamento ambientale : prima che il mondo vada tutto a rotoli - bisogna fare qualCosa di concreto : Si parla sempre di Inquinamento atmosferico e ambientale : siamo ormai così abituati a sentire notizie sull' effetto serra , sul surriscaldamento globale e sui cambiamenti climatici che nemmeno ci ...

Ipertensione : ecco Cosa bisogna eliminare dalla propria tavola e come si può sostituire : L’Ipertensione è una patologia sempre più frequente e diffusa, anche in Italia, nonostante la dieta Mediterranea sia una delle migliori da un punto di vista nutritivo. come spiega il dott. Vincenzo Liguori, nutrizionista e biologo, “Viviamo nell’era dell’opulenza e del cibo spazzatura. Le malattie più frequenti, oggi, sono molto diverse da quelle del passato. Oggi è tutto ‘troppo’: troppo grasso, troppo ...

Uomini e Donne - Benny : 'Dopocena bisogna vedere Cosa succede' - Angela è titubante : Le trasmissioni condotte da Maria De Filippi rappresentano ormai un caposaldo della televisione italiana. L'amata conduttrice si trova sempre a dirigere format televisivi che riscontrano ampio consenso sia da parte del pubblico più giovane che da quello più adulto. In particolare modo la nota trasmissione Uomini e Donne è seguita da un vasto seguito anche nella fascia del trono over. Due dei protagonisti della puntata trasmessa oggi sono stati ...

SMS per conto sospeso in PayPal vero o truffaldino? Cosa non bisogna mai fare : Sono reali gli SMS di conto sospeso PayPal che in questi giorni stanno raggiungendo non pochi utenti? Possibile che il servizio per i pagamenti invii un semplice messaggio per invitare l'utente a rivedere il proprio profilo e dunque aggiornarlo? La risposta è una sola: le comunicazioni abbastanza diffuse in questa prima parte di febbraio sono degli acclarati tentativi di truffa e spiegheremo esattamente ai nostri lettori da Cosa bisogna stare ...

Andrea Bocelli sul pop lirico de Il Volo : “Non è distruggengo che si fa qualCosa di positivo - bisogna essere costruttivi” (video) : Andrea Bocelli parla del pop lirico de Il Volo, in relazioni alle similitudini e alle differenze con il suo percorso artistico. In conferenza stampa per presentare l'esibizione sanremese, con suo figlio Matteo, il Maestro Andrea Bocelli viene interpellato a proposito della musica de Il Volo e delle continue critiche al trio pop-lirico. L'esordio lirico dei due "tenorini" di Ti lascio una canzone e del baritono sembra ormai aver lasciato ...

E' (quasi) il capodanno cinese. Ecco Cosa non bisogna fare : Il 5 febbraio si celebra (anche in Italia) il capodanno cinese che segna la fine dell'anno del Cane e l'inizio di quello del Maiale. Ciò significa che per i nati sotto questo segno si prospetta tutto sommato una buona annata, almeno secondo l'oroscopo, per chi ci crede. Di sicuro lo fanno i cinesi che, soprattutto in occasione del capodanno, hanno tutta una sere di divieti e di tabù culturali, di cose da non fare per evitare di aggiudicarsi un ...

La professione del personal trainer : Cosa bisogna sapere : Quando si parla di personal trainer, in alcuni casi si tende a confondere questa figura con quella di un insegnante o di un istruttore, ma ciò rappresenta un errore che finisce per non rendere merito ad alcuna delle categorie chiamate in causa. Gli istruttori, in particolare, si caratterizzano per un ruolo formativo che viene esercitato nei confronti degli sportivi poco esperti, o comunque alle prime armi, di cui sono responsabili. Mentre un ...