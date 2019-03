Clima | l’ispirazione ambientalista di Greta arriva in più di 1000 città

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2019) La protesta sotto forma di sciopero, iniziata con l’appello diThunberg ha portato risultati eclatanti. Secondo gli organizzatori infatti, sono previsti per venerdì 15 marzo manifestazioni in oltre 1.000in 89 Paesi, e non solo studenti, in marcia per i cambiamentitici. Parole piene di entusiasmo e determinazione, quelle che scrive oggi su Twitter la giovane attivista svedeseThunberg. “Questa mattina: 89 Paesi e 1057 località! Possiamore a cento Paesi entro venerdì?”Manifestazioni in programma fuori dai municipi e Parlamenti nazionali in Paesi che vanno dall’Australia all’Uruguay. Programmate fino a questo momento 141 proteste in Germania, 117 negli Stati Uniti, 109 in Italia, 95 in Svezia e 81 in Gran Bretagna.Cammino partito da Agosto 2018, quello della 16enne organizzatrice della protesta settimanale con lo slogan ...