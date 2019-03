Al Bano annuncia un nuovo album con Romina | ma l' Ucraina lo mette nella lista nera

Blastingnews

(Di lunedì 11 marzo 2019) AlCarrisi non può più andare in. Il paese dell'est Europa infatti ha inserito il cantante italianodegli individui considerati una minaccia per la sicurezza nazionale. Il motivo? Le sue posizioni filorusse. Laviene redatta dal ministero della Cultura ucraino, in base alle richieste del Consiglio di Sicurezza e Difesa nazionale del Paese, del Consiglio della Tv e Radio Nazionali e dai servizi di sicurezza. Come riporta l'agenzia internazionale Interfax,ci sono 147 persone ed è stata da poco aggiornata inserendo il nome del popolare cantante italiano.L'ammirazione di Alper il presidente russo Vladimir Putin L’ammirazione di Alper il presidente russo Vladimir Putin gli è costata caro. Non troppo tempo fa aveva dichiarato di aver incontrato Putin diverse volte in occasione delle tante tournée in Russia. Alha raccontato ...