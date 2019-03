Aggressione al capitano dell’Aston Villa | il tifoso a processo

calcioweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2019) Verrà processato oggi ilaccusato di aver colpito con un pugno al volto il centrocampista edell’Aston, Jack Grealish. L’episodio è avvenuto ieri, durante il derby dei “ns” contro i rivali cittadini del Birmingham. Al St Andrew’s Stadium, dopo soli dieci minuti di gioco, ildell’Astonè crollato a terra per il colpo subito ed è stato aiutato a rialzarsi dai suoi compagni di squadra, Glenn Whelan e Tammy Abraham. Il centrocampista, nel frattempo, è stato in grado di riprendere la partita, segnando il gol vincente della squadra ospite al 70esimo. L’ aggressore, il 27enne Paul Mitchell, è stato arrestato ed è attualmente in stato di custodia cautelare.L'articoloaldell’Aston: ilCalcioWeb.

