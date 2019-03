Un aereo con a bordo 157 persone è caduto tra l’Etiopia e il Kenya

Etiopia - si schianta aereo diretto a Nairobi con 157 persone a bordo : Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines è precipitato stamattina tra Addis Abeba e la capitale del Kenya, Nairobi. Lo ha riferito l’ufficio del primo ministro etiope, esprimendo “a nome del governo e del popolo etiope”, le “più sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso i loro cari” che si trovavano a bordo del volo di linea della Ethiopian Airlines decollato da Addis Abeba e diretto a Nairobi. La causa e ...

aereo Amazon precipita in mare - gli istanti prima dello schianto : “È successo in 18 secondi” : È precipitato in soli 18 secondi il Boeing 767 cargo al servizio di Amazon Prime Air, disintegratosi lo scorso 24 febbraio nelle acque della Trinity Bay, in Texas, mentre stava per atterrare al George Bush Intercontinental Airport di Houston, in arrivo da Miami. È quanto si vede nelle drammatiche immagini diffuse dallo sceriffo della Contea di Chambers: poco prima di schiantarsi in acqua, il filmato ha mostrato un'enorme nuvola che si innalza ...

Trasporto aereo Alitalia - incontro interlocutorio. Fit : attesa dannosa per i lavoratori : Negoziazione che, comunque, ha esiti tutt'altro che certi, come confermato sia da Delta che da EasyJet, ma anche dal ministro dell'Economia Tria. Intanto il tempo passa: da una parte aumenta il ...

Dramma in Gabon - giocatore crolla in campo dopo contrasto aereo e muore : Lutto nel mondo del calcio africano. Herman Tsinga , 30enne calciatore dell' Akanda Fc , squadra del massimo campionato del Gabon, è morto sabato 2 marzo durante la partita contro il Missile Fc . Al minuto 23 ...

Dalila Di Lazzaro : “Ho perso mio figlio - poi la carriera con un incidente aereo e per una buca sono stata costretta a letto per anni” : Dalila Di Lazzaro ha raccontato a Caterina Balivo, in diretta a “Vieni da Me“, le tragedie che hanno segnato la sua vita. Lei, che ha conquistato il cuore di Richard Gere e Jack Nicholson, ha rivelato di aver vissuto momenti molto difficili. Come come quando si trovava negli Stati Uniti e, per partecipare a una festa alle Bahamas, decise di prendere un jet privato. Il velivolo però, ebbe un incidente durante il volo e lei rimase ...

Il Pakistan riapre lo spazio aereo e riconsegna all'India il pilota catturato : DALL'ITALIA Scontro tra Conte e Tria sull'Alta velocità. "Credo che il governo stia andando in quella direzione", ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, riguardo al proseguimento dei lavori per la Tav. Tria ha incontrato ieri il suo omologo francese, Bruno Le Maire, al Forum economico franco-italiano a Versailles. Palazzo ...

GE : Gran Consiglio - limitare viaggi in aereo per statali e allievi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia , function, $, {window.fnames = new Array, ,; window.ftypes = new Array, ,...

Il Pakistan ha riconsegnato il pilota indiano che aveva catturato due giorni fa dopo uno scontro aereo : Il Pakistan ha riconsegnato il pilota indiano che era stato catturato dopo uno scontro aereo avvenuto nell’ambito delle ultime tensioni e schermaglie nella regione del Kashmir. L’uomo, di nome Abhinandan Varthaman, ha oltrepassato il confine con l’India all’attraversamento di Wagah, ed è stato accolto

Il Pakistan ha parzialmente riaperto il suo spazio aereo - che era stato chiuso per via delle tensioni con l’India : Il Pakistan ha parzialmente riaperto il suo spazio aereo, permettendo di viaggiare verso i quattro principali aeroporti del paese. L’agenzia di aviazione civile ha detto venerdì che tutti i voli da e per le città di Karachi, Islamabad, Peshawar e

Trasporti - Toninelli convoca operatori settore aereo per consultazione su strategie : ... ma ha sottolineato che un piano strategico per questo settore copre generalmente un arco temporale lungo di 20-30 anni ed ha un impatot imporitante sull'economia perché crea 4 mila posti di lavoro ...