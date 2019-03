Tunisia | 11 neonati muoiono in ospedale

Tunisia - morti 11 neonati in ospedale : ministro della Salute si dimette : Una terribile vicenda quella che si è verificata qualche giorno fa presso l'ospedale Rabta di Tunisi, in Tunisia. Undici bambini appena nati, infatti, sono deceduti tra il 7 e l'8 marzo scorso e stando a quanto appreso dai primi accertamenti effettuati, la morte potrebbe essere stata causata da uno shock settico dovuto a infezione del sangue. Sul caso è stata aperta un'indagine penale e, secondo quanto riferisce il quotidiano La Stampa, il ...

