Sebastiano Tusa morto in incidente aereo | Miccichè | è stato un onore conoscerti

Sebastiano Tusa - L'archeologo e assessore ai beni culturali della regione siciliana è tra le vittime del volo dell'Ethiopian Airlines : E' una perdita per tutta la Sicilia e per il mondo della cultura'. L' assessore ai beni culturali SEBASTIANO TUSA , archeologo di fama internazionale, era in missione a Nairobi e stava volando insieme ...

Aereo caduto in Etiopia : a bordo anche Sebastiano Tusa - archeologo e assessore Regione Sicilia : Il responsabile regionale dei Beni Culturali era diretto in Kenya per un progetto dell'Unesco. archeologo di fama internazionale era già stato in Africa a dicembre per avviare l'iniziativa