Schianto in Etiopia | i sospetti sui Boeing

Schianto aereo Ethiopian Airlines : 59 incidenti per la compagnia aerea di bandiera dell’Etiopia : Un aereo Ethiopian Airlines è precipitato oggi, provocando la morte di 157 persone. E’ la compagnia aerea di bandiera dell’Etiopia, opera voli passeggeri e cargo verso 80 destinazioni nel mondo, 28 delle quali sono destinazioni nazionali. Il suo hub è l’Aeroporto di Addis Abeba-Bole. Tra i 59 incidenti che hanno coinvolto velivoli della Ethiopian si ricordano: il 15 settembre 1988 entrambi i motori a reazione di un Boeing 737 ...

Etiopia - Schianto aereo con 157 a bordo : 9.41 Etiopia, schianto aereo con 157a bordo Un aereo dell'Ethiopian Airlines partito da Addis Abeba e diretto a Nairobi, in Kenya,è precipitato poco dopo il decollo. E' scomparso dai radar 6 minuti dopo la partenza, in un'area che dista 48 km dalla capitale etiope. Secondo l'agenzia Reuters, a bordo c'erano 149passeggeri più 8 membri d'equipaggio. Al momento non vi è alcun bilancio ufficiale sul numero delle vittime, ma il premier, Abiy ...