Fecondazione - Salvini : “L’utero in affitto è squallido e abominevole - non siamo un partificio” : L’utero in affitto è “la cosa più squallida che qualcuno possa ipotizzare“. A dirlo è il ministro dell’Interno Matteo Salvini nel corso del suo intervento alla Scuola politica della Lega. “Sarò divorziato e separato ma con una convinzione netta: il bimbo ha bisogno di una mamma e di un papà. Non siamo un partificio, è qualcosa di abominevole che mi ricorda un’idea che mi fa accapponare la pelle come ...