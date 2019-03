La soluzione di Conte sulla Tav | per il prossimo futuro

Tav - la soluzione di Conte : 'Ridiscuteremo intergralmente il progetto' : La fase di stallo riguardo alla realizzazione della Tav Torino-Lione che in questi ultimi mesi ha aggrovigliato e diviso il governo M5S-Lega, sul quale aleggiava l'ombra di una crisi, è stata sbrogliata dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. E la sua posizione ha visto favorire il Movimento Cinque Stelle. Nella fattispecie, il premier ha dichiarato di voler ridiscutere integralmente il collegamento ferroviario Torino-Lione. "Il Governo - ...

Sergio Chiamparino sulla Tav : "La soluzione di Conte è da Repubblica delle banane" : La lettera di Palazzo Chigi invita Telt "a non fare i capitolati d'appalto, lasciando aperto uno spiraglio non chiarissimo. Vedremo lunedì". Lo rende noto Sergio Chiamparino, a margine del flash mob delle madamin a favore della Torino-Lione. Il il presidente della Regione Piemonte appare scettico sul compromesso frutto della mediazione di Conte tra le posizioni dei due vicepremier Di Maio e Salvini: "È come se il governo dicesse di ...

Tav - si allontana la crisi di governo Conte lavora alla soluzione. Eccola : Si vede la luce in fondo al tunnel. E non è il tunnel della Tav Torino-Lione. All'indomani della giornata più difficile per il governo M5S-Lega, quando la parola crisi è stata utilizzata non come improbabile rumor ma come ipotesi concreta, fonti qualificate... Segui su affaritaliani.it

La TAV si farà. Conte e la soluzione che accontenta tutti : Il comunicato col quale ieri Palazzo Chigi ha criticato l'attuale progetto di TAV, aggiungendo che si deciderà con 'razionalità politica', segue la scia ambigua delle ultime settimane. Eppure, l'...

Tav - Lega : soluzione nelle mani di Conte : 12.42 "Stiamo lavorando per la soluzione migliore partendo da dati oggettivi. La soluzione è nelle mani del presidente Conte, le posizioni di partenza sono note". Lo dice il capogruppo Lega alla Camera, Molinari, al termine del vertice di governo sulla Tav. "Siamo fiduciosi che si risolverà tutto per il meglio", conclude Molinari.

Tav : salvini piena fiducia in conte - troveremo soluzione insieme : ROMA - "piena fiducia in conte sulla Tav. Sono certo che troveremo una soluzione insieme. E' un'opera importante, per noi va fatta come...

Tav - Salvini : “Piena fiducia in Conte - troveremo una soluzione. È un’opera importante che per noi va fatta” : “Piena fiducia in Conte sulla Tav. Sono certo che troveremo una soluzione insieme. È un’opera importante, per noi va fatta come chiedono cittadini e imprese”. Lo afferma il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. Anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio M5s Stefano Buffagni, intervistato dal Fatto Quotidiano, si dice fiducioso che si possa trovare un accorso con il Carroccio, ma ribadisce ovviamente che il ...

Caso Regeni - incontro tra Conte e Al-Sisi : 'Arrivare a una soluzione si può' : Arrivare a una soluzione giudiziaria sull'omicidio di Giulio Regeni si può. Ne è convinto il premier Conte , che a Sharm el-Sheikh, a margine del vertice tra Unione Europea e Lega Araba, ha affrontato ...

Caso Regeni - Conte dopo l’incontro con Al Sisi : “Dal presidente egiziano attenzione e impegno per una soluzione” : Il premier Giuseppe Conte e il presidente egiziano Al Sisi hanno toccato come “primo tema” del loro bilaterale il Caso di Giulio Regeni. “Al Sisi ha testimoniato la sua costante attenzione e il suo impegno perché questo Caso abbia una soluzione”, ha detto il presidente del Consiglio al termine del faccia a faccia a Sharm El Sheik. Al presidente egiziano “abbiamo ribadito l’assoluta sensibilità del governo italiano e ...

Sardegna - pastori incontrano Conte dopo le proteste sul prezzo del latte : “Lontani da una soluzione” : “Tutti molti disponibili, ci hanno ascoltato per un’ora, ma siamo lontani dal trovare una soluzione”. Felice Floris, leader del movimento dei pastori sardi che da giorni protesta in Sardegna per il crollo del prezzo del latte, commenta così l’incontro col premier Giuseppe Conte e i ministri dell’Agricoltura e del Sud, Gian Marco Centinaio e Barbara Lezzi, arrivati all’aeroporto militare di Decimomannu (Cagliari) per ...

I pastori sardi domani in piazza a Montecitorio. Conte e Centinaio in Sardegna per soluzione : Si estende la protesta degli allevatori: blocchi stradali riversando sulle strade decine di taniche di latte per il quale chiedono un prezzo più equo. Minacciano di fermare anche le elezioni regionali ...

Conte cerca soluzione per caso Diciotti : “Sono il responsabile di questa politica di governo” : "Rifarei tutto. E non mollo", ma il Senato neghi l'autorizzazione a procedere per la vicenda 'Diciotti' perche' "il contrasto all'immigrazione clandestina corrisponde a un preminente interesse pubblico". Con la lettera inviata al Corriere della Sera Matteo Salvini si difende e apre un dibattito nel Movimento 5 stelle tra chi vorrebbe continuare sulla via del rigore sempre seguita in passato (che sembrano essere la maggioranza) e coloro che ...

Conte cerca soluzione per caso Diciotti : mia responsabilità : Roma, 29 gen., askanews, - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte cerca di riportare sotto controllo le tensioni nella maggioranza sulla richiesta di autorizzazione a procedere per il ministro ...

Conte cerca soluzione per caso Diciotti - mia responsabilità : "Rifarei tutto. E non mollo", ma il Senato neghi l'autorizzazione a procedere per la vicenda 'Diciotti' perche' "il contrasto all'immigrazione clandestina corrisponde a un preminente interesse pubblico". Con la lettera inviata al Corriere della Sera Matteo Salvini si difende e apre un dibattito nel Movimento 5 stelle tra chi vorrebbe continuare sulla via del rigore sempre seguita in passato (che sembrano essere la maggioranza) e coloro che ...