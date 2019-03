ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2019) Jessica è stata la prima donna del suo Paese ad andare in carcere per delitto di aborto. Vive nel cuore dell’si incrociano le rotte del narcotraffico che arrivano fino agli Stati Uniti. Durante i quattro mesi che ha passato dietro le sbarre ha condiviso una cella di pochi metri con altre private di libertà. “Dormivamo su delle pedane di legno, fino a tre persone sulla stessa, mentre i ratti entravano dai buchi nelle pareti”, racconta Jessica, “Le altre carcerate mi picchiavano, mi tiravano i capelli, mi chiamavano assassina di bambini e la polizia mi diceva delle cose orribili: ho sofferto delle molestie fisiche e psicologiche”. Jessica è uscita dal carcerela pena è stata commutata in una multa pagata racimolando soldi con la famiglia. Al ritorno a casa è stata insultata per strada e nei social media, con fotomontaggi su Facebook e ...

italianaradio1 : Honduras, dove abortire è illegale. “Ho interrotto la gravidanza perché violentata. Io in cella, l’aggressore liber… - Noovyis : Un nuovo post (Honduras, dove abortire è illegale. “Ho interrotto la gravidanza perché violentata. Io in cella, l’a… - SilviaCantoia : RT @TutteLeNotizie: Honduras, dove abortire è illegale. “Ho interrotto la gravidanza perché violentata. Io in… -