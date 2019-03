Edwige ‘70 | su Iris l’erotismo soft della Fenech

davidemaggio

(Di domenica 10 marzo 2019), filmalza la temperatura e inaugura una primavera di seconde serate domenicali all’insegna dell’erotismo. Sul canale 22 dtt arrivano le inquadrature maliziose, gli ammiccamenti e i ‘vedo non vedo’ che hanno fatto sognare generazioni di spettatori. Quelli di. L’attrice e iconacommedia sexy all’italiana verrà festeggiata in occasione dei suoi settant’anni con la retrospettiva‘70. In programma, a partire da stasera (10 marzo), 23 pellicole che hanno fatto la storia dei cosiddetti B-movie.Il titolo scelto per l’iniziativa richiama gli anni raggiunti dall’attrice di origini algerine, ma anche gli anni ‘70ben nota stagione politica e sociale, con le P38 nelle piazze e le gioie del sesso nelle sale, fenomeno unico nel panorama cinematografico mondiale, divenuto ...

sergiofabi : PRIMAVERA ALL’INSEGNA DELL'EROTISMOSOFT SU IRIS CON LA RETROSPETTIVA «EDWIGE '70» 23 pellicole in onda dal 10 mar… - sergiofabi : PRIMAVERA ALL’INSEGNA DELL'EROTISMOSOFT SU IRIS CON LA RETROSPETTIVA «EDWIGE '70» 23 pellicole in onda dal 10 mar… -