Conte scrive a Macron e Juncker ' Tav | voglio convincerli a rivederla'

Conte scrive a Macron e Juncker "Voglio convincerli a rivedere la Tav" : Conte prende carta e penna e, dopo avere scritto alla società Telt per i bandi sulla Tav Torino-Lione, avvisa anche il Presidente francese Emmanuel Macron e il Presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker sulla iniziativa intrapresa dal governo italiano per ritardare i vincoli giuridici e gli impegni di spesa. Secondo Segui su affaritaliani.it

Conte scrive a Macron e Juncker Voglio convincerli a rivedere la Tav : Conte prende carta e penna e, dopo avere scritto alla società Telt per i bandi sulla Tav Torino-Lione, avvisa anche il Presidente francese Emmanuel Macron e il Presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker sulla iniziativa intrapresa dal governo italiano per ritardare i vincoli giuridici e gli impegni di spesa. Secondo Segui su affaritaliani.it

Conte : «Sottoscriveremo accordo quadro con la Cina». Come funziona la nuova Via della seta : Il punto è che il periodo delle vacche grasse sembra ormai finito, nel Contesto del rallentamento dell'economia cinese. «Se consideriamo l'impatto della guerra commerciale sulla bilancia dei ...

Comune di Napoli verso il crac - de Magistris scrive a Conte : Il Comune di Napoli è sull'orlo del dissesto. Dal 2015 Palazzo San Giacomo ha bucato sistematicamente gli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo di oltre 1,7 miliardi di euro, come certificato ...

Amanda Knox posta una foto e scrive : “In questo scatto sono la Contessa di Lovelace accusata di un delitto e assolta dopo 4 ore. Meglio che dopo 4 anni” : Ci risiamo, una nuova provocazione di Amanda Knox. La ragazza, accusata e poi assolta per l’omicidio di Meredith Kercher, ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto molto particolare accompagnato da questa didascalia: “Londra vittoriana. Un dipinto d’inestimabile valore scompare e il proprietario è trovato avvelenato e pugnalato. E non ci crederete, io, la Contessa di Lovelace, sono accusata del delitto. assolta dopo 4 ...

SteninContest - tre giorni per iscriversi - si allarga la mappa dei partecipanti : Possono iscriversi fotoreporter dai 18 ai 33 anni di qualunque parte del mondo. Il concorso è l'unica piattaforma in Russia che permette di scoprire nomi nuovi del fotogiornalismo internazionale e di ...

Sana Cheema - Conte scrive al primo ministro del Pakistan : “Sia fatta luce sui responsabili del brutale assassinio” : Quattro giorni dopo la notizia dell’assoluzione in Pakistan dei parenti di Sana Cheema, l’italo-Pakistana ammazzata dopo aver rifiutato le nozze forzate, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto alle autorità Pakistane che sia fatta giustizia: “La morte della giovane Sana ha scosso dal profondo il nostro Paese”, si legge nel testo che ha condiviso lo stesso Conte su Twitter. “Per questo motivo ho ...

Conte scrive al premier pakistano : "Fare luce sulla morte di Sana" : La giovane bresciana venne stata strangolata nel suo paese d'origine. Per il tribunale di Gujarat non c'è nessun colpevole

Matteo Renzi - i clamorosi sms con cui inchioda Giuseppe Conte : "Ecco cosa mi scriveva" - premier smascherato : Non è certo fuori dalla scena politica Matteo Renzi. Lo mette nero su bianco nel suo libro Un'altra strada. Idee per l'Italia di domani, edito da Marsilio, di cui si legge qualche anticipazione sul Corriere della Sera: "Come disse Isaia: per amore del mio popolo non tacerò". E ancora: "Io penso che

Palermo - M5S scrive a Conte : “evitare un nuovo caso Parma” : M5S scrive a Conte: “evitare un nuovo caso Parma” Il caso Palermo tiene banco nel calcio italiano, il futuro del club rosanero è sempre più a rischio ed è finito all’attenzione del… L'articolo Palermo, M5S scrive a Conte: “evitare un nuovo caso Parma” proviene da Essere-Informati.it.

Palermo - M5S scrive a Conte : “evitare un nuovo caso Parma” : Il caso Palermo tiene banco nel calcio italiano, il futuro del club rosanero è sempre più a rischio ed è finito all’attenzione del Governo: in mattinata è stata depositata dal M5S un’interrogazione parlamentare all’attenzione del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si chiede “se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza dei fatti e se intenda attivare tutte le interlocuzioni del caso con il ...

Inter - Spalletti : "Conte in sede? E' ridicolo quello che si scrive - così si offende Marotta" : E' un momento delicato in casa Inter, reduce dal ko in Coppa Italia. "Non è tutto da buttare, la squadra è più forte dell'anno scorso e possiamo arrivare tra le prime quattro - dice Spalletti in ...

Zingaretti scrive a Conte : “Governo cambi rotta - ecco 3 proposte per fronteggiare la recessione” : Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio e candidato alle primarie del Partito Democratico, scrive una lettera al Presidente del Consiglio per proporre 3 azioni urgenti per arginare la recessione. Investimenti pubblici, investimenti privati e ammortizzatori sociali devono tornare al centro della discussione pubblica.Continua a leggere

All-Star Game – Fratelli Curry alla gara da 3 punti : Doncic alla Skills Challenge - la nonna ‘iscrive’ Dennis Smith Jr. allo Slam Dunk Contest : Nuove conferme in vista delle prove dell’All-Star Game 2019: Seth e Steph Curry giocheranno nella gara da 3 punti, Doncic proverà la Skills Challenge, Dennis Smith Jr. convinto dalla nonna a partecipare alla gara delle schiacciate Il countdown per l’All-Star Game si avvicina alla scadenza e, giorno dopo giorno, spuntano sempre nuove conferme per le sfide della serata delle stelle. La città di Charlotte evoca dolci ricordi per la famiglia ...