Taylor Swift arriva a 30 anni e fa un bilancio sulla sua vita

Taylor Swift ha spiegato perché era terrorizzata di iniziare il Reputation Stadium Tour : <3

Camila Cabello ha fatto il miglior complimento di sempre a Taylor Swift : <3

Taylor Swift terrorizzata all'idea di andare in tour dopo l'attentato di Manchester : "Pronta al peggio" : Alla vigilia dei 30 anni e della pubblicazione di un nuovo album di inediti, Taylor Swift ha recentemente ammesso di essere stata "terrorizzata all'idea di andare in tour" dopo l'attentato di Manchester che nel 2017 ha fatto 22 vittime al termine di un concerto di Ariana Grande alla Manchester Arena. Quella strage ha segnato anche la Swift, che parlando con Elle in un lungo editoriale dedicato alle cose che ha imparato nei suoi primi 30 anni ...

Taylor Swift - la mamma Andrea ha di nuovo il cancro : Ad Andrea Swift, mamma di Taylor Swift, è stato diagnosticato il cancro. Di nuovo. Si tratta di una ricaduta per la donna, 4 anni dopo la prima volta. A rivelarlo la stessa popstar, via Elle.«Entrambi i miei genitori hanno avuto il cancro, e mia mamma ora sta nuovamente combattendo la sua battaglia». «Questo mi ha insegnato che ci sono problemi reali e poi c'è tutto il resto. Il cancro di mia mamma è un problema reale. Prima ero ansiosa ...

Taylor Swift ha spiegato cosa le ha insegnato la lotta di sua mamma contro il cancro : Ha rivelato che purtroppo la malattia è tornata

Taylor Swift sarebbe tornata in studio di registrazione : Attenzione, attenzione

Halsey ha fatto i complimenti a Taylor Swift per quanto dichiarato sullo scrivere canzoni : ecco il botta e risposta : <3

Taylor Swift ha finalmente risposto alle teorie sul nuovo album : LOL

Taylor Swift e i misteriosi post sul nuovo album : c'è chi pensa c'entri anche Ryan Tedder degli OneRepublic : Gli indizi aumentano

Taylor Swift ha postato una misteriosa foto su Instagram e c'è chi è convinto sia un indizio sul nuovo album : C'entrano delle palme

Taylor Swift ha cantato a sorpresa a una festa di fidanzamento : Una vera e propria serenata!

Taylor Swift e Joe Alwyn fotografati in un tenero abbraccio ai BAFTA 2019 : Love is in the air

Grammy Awards 2019 - la lista definitiva delle nomination : da Lady Gaga a Shawn Mendes - da Taylor Swift a Ariana Grande : Scopri tutti gli artisti candidati

Bufala o fuga di notizie la presunta lista dei vincitori dei Grammy 2019 con Lady Gaga - Taylor Swift e Cardi B? : Quando mancano ancora meno di due settimane alla cerimonia di premiazione, sembravano essere già stati svelati i vincitori dei Grammy 2019: lunedì 28 gennaio è apparsa online una lista di nomi e titoli, presumibilmente trapelata dal sito ufficiale del premio, con i nomi dei vincitori delle maggiori categorie. La lista è stata poi subito eliminata, ma come sempre in questi casi il web non dimentica e un semplice screenshot l'ha fatta circolare ...