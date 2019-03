Tav | imprese | al via bandi o azioni legali

Tav : imprese se no bandi pronti ad azioni legali : Sono pronte ad azioni legali, qualora lunedì non dovessero partire i bandi della Tav Torino-Lione, le categorie produttive. Lo hanno reso le imprese

Tav - imprese : o bandi o sì azioni legali : 12.27 Le categorie produttive sono pronte ad azioni legali qualora lunedì non dovessero partire i bandi della Torino-Lione Così le associazioni al termine dell' incontro con i parlamentari piemontesi. Le associazioni hanno evidenziato di valutare,tramite i propri uffici legali,"tutte le azioni esperibili nell'ipotesi in cui non venissero pubblicati i bandi nei termini previsti, oppure messe in atto procedure volte a rallentare o contrastare il ...

Tav - imprese Torino contro Di Battista : 17.50 Querela contro Alessandro Di Battista, per avere sostenuto in un'intervista con Fazio l'esistenza di un legame fra 'ndrangheta e Comitati Sì Tav, oltre a fare accenni a non meglio precisati episodi di corruzione. Autori della querela:Unione Industriale di Torino, Amma, Ance Piemonte, Confagricoltura Piemonte e Confindustria Piemonte. Le associazioni dicono di considerarsi "destinatarie dell'offesa e ritengono tali dichiarazioni ...

Tav : Imprese venete pronte a scendere in piazza (2) : (AdnKronos) - "Il blocco della TAV avrà grandi conseguenze negative anche per Veneto che da solo realizza il 9.2% del PIL italiano perché sarà definitivamente tagliato fuori dalle grandi tratte commerciali europee da est ad ovest e dalla importantissima “via della seta”, avverte. "In caso di blocco

Tav : Imprese venete pronte a scendere in piazza : Verona, 8 mar. (AdnKronos) - "Dopo l’ennesima giornata che mette in ridicolo l’Italia con i partner europei e con i dati ufficiali dell’Istat che confermano la recessione, le 22 associazioni del comitato VENETO SI TAV si uniscono alle Imprese piemontesi per chiedere al governo lo sblocco immediato d

Tav - imprese pronte a mobilitazione : 16.02 "Siamo pronti alla mobilitazione se i bandi per la Tav non saranno sbloccati" E'la minaccia dei rappresentanti delle imprese, del lavoro,della cooperazione, e delle professioni di Torino e del Piemonte. "La mobilitazione coinvolgerà tutte le componenti - imprese manifatturiere e dei servizi,trasporto,commercio,edili, agricole, e i lavoratori -sulla base delle possibilità di ogni associazione e categoria produttiva. Le iniziative ...

Il valzer sulla Tav - tra sondaggi e giravolte elettorali - dimentica le imprese : Il valzer sulla Tav non sembra spostare di un metro l'attenzione, verso il mondo dell'impresa e del lavoro. È solo politica, bellezza...

Le imprese italiane e francesi chiedono la Tav. Il governo smentisce l'ipotesi 'mini' : Dallo stesso forum il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire , sottolinea: 'Siamo a favore del progetto Tav: aspettiamo che il governo italiano prenda una posizione'. Tria da Versailles ...

«No a querelle di ego : le imprese francesi mobilitate con le vostre. E la Tav si deve fare» : Eppure è stata l'autorità della concorrenza francese a sollecitare l'esame della Commissione europea su Fincantieri-Stx, il che ha fatto nascere dubbi sulla volontà politica di Parigi di andare ...

Tav - la rivolta delle piccole imprese : pronti al fermo delle attività : La rivolta delle imprese arriva al paradosso: scioperare per protesta contro un governo accusato di azzoppare il Pil del Paese con scelte controproducenti. L'effetto dell'ultima frenata sulla Torino-...

Tav - in ballo 81 bandi per 2 - 3 mldLe cifre e le imprese coinvolte : Il 19 febbraio il cda di Telt, consorzio italo francese, sarà chiamato a decidere se lanciare le gare di appalto o prendere ancora tempo Segui su affaritaliani.it