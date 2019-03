Strade Bianche 2019 | Julian Alaphilippe | “Era il primo obiettivo della stagione | sono

oasport

(Di sabato 9 marzo 2019)ha confermato i favori dei pronostici e ha vinto le, il francese ha letto benissimo la classica dello sterrato e non ha sbagliato davvero nulla. Sull’ultimo strappo ha piazzato un affondo micidiale e ha così definitivamente spezzato la resistenza del coriaceo Jakob Fuglsang, regalando così l’ennesimo successo alla Deceuninck Quick-Step.ha poi ha commentato a caldo il suo trionfo: “Tutti mi dicevano che questa è una corsa per me.molto felice di essere finalmente riuscito ad esserci. Sapevo che è una corsa a adatta me, nella quale non dovevo fare errori. Per fortuna oggi è stata una buona giornata per me e ciriuscito.davvero felicissimo. Questo era ilgrandemia, quindidavvero molto felice di averlo centrato. Grazie anche alla squadra che ha fatto un grandissimo ...

decathlonitalia : Oggi c’è un motivo in più per non frenare il buon umore: parte la Gran Fondo Strade Bianche. #gfstradebianche - JumboVismaRoad : ???? Strade Bianche (1.UWT) ?? Siena >> Siena ????? 184 km ? 10:35 ?? ~15:29 #?? #StradeBianche ?? Eurosport / Eurospo… - ilfoglio_it : La #StradeBianche è arrivata alla tredicesima edizione. Sembrava un azzardo, uno di quelli un po' matti, un'operazi… -