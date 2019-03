Serie A Bologna | Mihajlovic | «Sappiamo di poter vincere»

Basket - Serie A 2019 - 21a giornata : Avellino-Varese match clou - Cantù-Bologna per un pezzo di storia cestistica italiana e non solo : La ventunesima giornata giunge in un momento della stagione quasi decisivo per alcune squadre, tra Europa, lotta per le prime quattro posizioni, battaglia per i playoff e tentativi di uscire dalla zona retrocessione. Sullo sfondo, oltre alle vicende del campo, se ne muovono anche altre lontano dal parquet: andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede e cosa può accadere in questo weekend. ALMA TRIESTE-VL PESARO (Sabato 9 marzo, ore ...

Biglietti Bologna-Cagliari - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : Prosegue il campionato italiano di calcio di Serie A 2018-2019 e, di pari passo, anche la rincorsa verso la salvezza di numerose squadre. In questa ottica la 27esima giornata proporrà una sfida interessante come Bologna-Cagliari. Domenica 10 marzo alle ore 12.30, infatti, la squadra di Sinisa Mihajlovic ospiterà la formazione allenata da Rolando Maran in un match che metterà in palio punti pesantissimi per evitare la retrocessione in Serie B. I ...

Serie A Bologna - per Mihajlovic la salvezza passa per il Dall'Ara : Bologna - L'ombelico del mondo è il Dall'Ara, ruota tutto attorno a quello: la gioia e la speranza, la grinta e la classifica. È lì che il Bologna deve costruire la sua salvezza, è lì che la squadra ...

Serie A Bologna - Destro è tornato in gruppo : Bologna - I rossoblù sono tornati subito in campo per dimenticare la dura sconfitta patita nello scontro diretto alla Dacia Arena contro l' Udinese . Seduta d'allenamento mattutina in vista del ...

Serie A - Udinese-Bologna 2-1 : highlights e gol 26esima giornata - Sky Tg24 - : Nello scontro salvezza alla Dacia Arena, padroni di casa in vantaggio con un rigore di De Paul e pareggio di Palacio nel primo tempo. Nella ripresa è di Pussetto il gol decisivo per i bianconeri

UDINE - Il tecnico del Bologna , Sinisa Mihajlovic , ha commentato così la sconfitta con l' Udinese : " Nel primo tempo abbiamo dominato - rivela ai microfoni di Sky Sport - e ...

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Stavamo dominando - poi abbiamo regalato il rigore» : UDINESE-Bologna 2-1: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Classifica Serie A

Serie A : Udinese-Bologna 2-1 - Pussetto beffa Mihajlovic : E' uno splendido gol di testa di Pussetto al 79' su cross dalla destra di Larsen a decidere il match salvezza della Dacia Arena tra Udinese e Bologna . Partita da subito intensa e giocata a gran ritmo ...

Serie A - Udinese-Bologna 2-1 : De Paul e Pussetto - gol salvezza : Alla Dacia Arena, Udinese e Bologna si affrontano a viso aperto e a conquistare i tre punti sono i padroni di casa. Gli ospiti partono meglio e al 12' colpiscono un palo con Mbaye che col destro si ...

Serie A Udinese - Bologna : assenze a centrocampo per Nicola - Palacio disponibile dal 1’ : Si torna live, si torna alla Dacia Arena dove alle ore 15 va in scena Udinese contro Bologna. La partita si preannuncia uno scontro diretto per la salvezza dove i friulani possono approfittarne avendo i favori dello stadio amico e di una ritrovata (forse temporaneamente) sintonia tra la tifoseria e la proprietà. In classifica l'Udinese si trova a 22 punti appaiato all'Empoli che ha già giocato contro il Parma, all'Udinese manca la partita ...

Basket - 20a giornata Serie A 2019 : Venezia sbanca Bologna nell’anticipo - successo in rimonta degli uomini di De Raffaele : Spettacolare rimonta di Venezia sul campo della Virtus Bologna nell’anticipo della 20a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. La formazione allenata da Walter De Raffaele si è fatta trovare pronta alla ripresa del campionato, dopo la lunga sosta dedicata alle Final Eight di Coppa Italia e alla Nazionale, imponendosi con il punteggio di 76-77 sulla compagine emiliana. Decisive per l’esito finale dell’incontro sia ...

Serie A Basket – Rimonta al cardiopalma di Venezia - la Virtus Bologna si arrende di misura nel finale : Dopo un avvio spumeggiante, la Virtus Bologna cede il passo nel finale a Venezia che si impone con il punteggio di 76-77 Una partita pazzesca, una Rimonta esaltante quella di Venezia che strappa la vittoria alla Virtus Bologna proprio nell’ultimo quarto. L’anticipo della ventesima giornata del campionato di Serie A di Basket regala spettacolo, con i padroni di casa che partono fortissimo nella prima frazione, andando ...

Coppa Italia Serie A2 - Virtus Roma eliminata : la prima finalista è la Fortitudo Bologna : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/Serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', PORTO SAN GIORGIO - Al PalaSavelli va in scena la prima semifinale della Coppa ...

Serie A Udinese - Nicola : «Con il Bologna senza paura» : UDINE - " La voglia di giocare domani è tanta ". Lo ha detto l'allenatore dell' ...