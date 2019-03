Sardegna | assalto armato | incendiata autocisterna che trasportava latte a 24 ore

Sardegna - nuovo assalto a un’autocisterna che trasportava latte il giorno dopo l’accordo sul prezzo : Hanno assaltato un’autocisterna che trasportava latte e poi le hanno dato fuoco. Un’azione che arriva a meno di 24 ore dall’accordo raggiunto venerdì a Sassari da pastori, industriali caseari, associazioni di categoria, governo e Regione Sardegna al termine del tavolo convocato dal prefetto Giuseppe Marani sul prezzo del latte ovino e caprino. Accordo che prevede un prezzo iniziale del latte di 74 centesimi al litro. L’assalto dimostra ...

Elezioni regionali in Sardegna. Il voto non ferma i pastori : assalto armato ad autocisterna : Elezioni regionali in Sardegna: oggi 24 febbraio 2019 si tiene il voto per il rinnovo del consiglio regionale dell’isola. Sono chiamati a esprimersi 1.470.463 sardi che dovranno orientarsi tra 24 liste, 1.440 candidati per i 60 seggi del parlamentino regionale e 7 candidati presidenti. Non ci sarà ballottaggio, ma sarà eletto governatore chi prenderà la maggioranza dei voti.Elezioni regionali Sardegna 2019: candidati governatore Le Elezioni ...