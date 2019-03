Quanto guadagna Giorgia Meloni | stipendio e dichiarazione dei redditi

termometropolitico

(Di sabato 9 marzo 2019)deiUno dei tre leader di spicco della coalizione di centrodestra, un politico di comprovata esperienza, nonostante abbia da poco compiuto 42 anni;è in parlamento dal 2006 – entrò nella fila dell’allora Alleanza Nazionale – e da allora non è mai più uscita; quella in corso è la quarta legislatura per lei. Tra il 2008 e il 2011, tra l’altro, è stata ministro della Gioventù, nei due anni precedenti ha ricoperto il ruolo di vicepresidente della Camera.da deputato Il capo politico di Fratelli d’Italia sin dall’anno della sua fondazione nel 2014, quando si consumò la dissoluzione del Pdl in cui era confluita AN, è sempre stata eletta alla Camera. Allo stato dei fatti, un Deputato del Parlamento italiano percepisce un’indennità di 11.703 euro lordi; al netto ...

