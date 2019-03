Pallanuoto | A1 femminile 2019 | risultati e classifica della quindicesima giornata SIS

Pallanuoto femminile - A1 2019 : tre partite in programma per la quindicesima giornata : Una quindicesima giornata monca quella che aspetta il campionato femminile di A1 di Pallanuoto. Domani, infatti, come di consueto al sabato, saranno solo tre su cinque le partite in programma: a causa degli impegni nelle Coppe europee Plebiscito Padova e Ekipe Orizzonte recupereranno il 13 marzo i propri scontri con Torre del Grifo e F&D H2O. Allora occhi puntati su SIS Roma e Rapallo che possono provare ad agguantare la vetta almeno ...

Pallanuoto femminile - le convocate dell’Italia per il raduno di Ostia. Le 20 azzurre chiamate da Fabio Conti : L‘Italia della Pallanuoto femminile si prepara alla Final Six di Europa Cup, che si giocherà con le nuove regole, e così, approfittando della pausa del campionato, il CT Fabio Conti ha optato per un lungo collegiale ad Ostia dal 14 al 28 marzo in vista del trasferimento a Torino dove si terrà la competizione dal 29 al 31 marzo. Il commissario tecnico ha chiamato 20 atlete per preparare l’appuntamento: spicca il nome di Carolina ...

Pallanuoto femminile - Final Six Europa Cup 2019 : programma - orari e tv. Il tabellone e gli accoppiamenti : Conclusa la prima fase (manca solo l’ininfluente Grecia-Spagna) si è composto ormai il tabellone della Final Six dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile, che si svolgerà a Torino dal 29 al 31 marzo: Italia e Russia sono già in semiFinale, mentre i quarti saranno Ungheria-Grecia e Spagna-Olanda. Le prime tre classificate passeranno alla Super Final di World League, che si terrà a Budapest: le magiare perciò sono già qualificate e ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Ungheria-Italia 12-9. Il CT Fabio Conti : “Abbiamo perso concentrazione e lucidità” : L’Italia ha perso per 12-8 in Ungheria nell’ultima giornata della fase a gironi dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile: le azzurre, già certe del primo posto nel Girone B, sono qualificate direttamente alle semifinali della competizione. La Final Six si disputeranno a Torino dal 29 al 31 marzo e le azzurre saranno in ritiro da giovedì 14. A fine gara ha parlato al sito federale il CT Fabio Conti. Il tecnico del Setterosa ha ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Ungheria-Italia 12-8. Sconfitta indolore per le azzurre - magiare seconde : Le motivazioni fanno nettamente la differenza nella sesta ed ultima giornata del Girone B dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile: l’Ungheria batte per 12-8 l’Italia, già certa del primo posto, e conquista aritmeticamente il secondo posto nel raggruppamento. Ai quarti le magiare saranno opposte alla Grecia, mentre l’Italia è in semifinale ed attenderà la vincente di Spagna-Olanda. La Final Six si giocherà a Torino dal 29 ...

Ungheria-Italia - Europa Cup Pallanuoto femminile 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : L’Italia giocherà a Szentes, contro l’Ungheria, oggi, martedì 5 marzo, alle ore 18.30: le magiare (comunque già qualificate alla Super Final di World League in qualità di Paese ospitante) si giocano il secondo posto a distanza con l’Olanda, mentre le azzurre hanno già vinto il Girone B ed hanno avuto accesso direttamente alle semifinali di Europa Cup di pallanuoto femminile, che vedrà la Final Six a Torino dal 29 al 31 ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : le migliori italiane della 14ma giornata. Il ritorno di Marcialis - l’esplosione di Bettini : La 14ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile ha riservato il successo del Catania nello scontro diretto con il Padova e gli annunciati trionfi di Roma e Rapallo contro Milano e Verona. Il successo del Bogliasco infine sembra risolvere definitivamente tutti i discorsi per la salvezza, mentre la Florentia allunga nella corsa ai play-off. Andiamo a scoprire le migliori italiane dell’ultimo turno del massimo campionato ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Ungheria-Italia serve solo alle magiare - che da seconde… : Una partita svuotata (per l’Italia) da qualsiasi interesse di classifica: si presenta così alla vigilia la sfida dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile del Setterosa contro l’Ungheria, che domani saranno in acqua a Szentes alle ore 18.30 per l’ultima sfida del Girone B, già vinto dalle azzurre. Neanche se l’Italia della Pallanuoto femminile avesse perso l’ultima sfida in Francia sarebbe cambiato qualcosa: ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : infortunata Izabella Chiappini - Fabio Conti chiama Arianna Gragnolati : L’Italia ha già conquistato aritmeticamente il primo posto nel Girone B e l’accesso diretto alle semifinali di Europa Cup di Pallanuoto femminile, che vedrà la Final Six a Torino dal 29 al 31 marzo. Le azzurre vogliono centrare uno dei tre pass per la Super Final di World League, che si disputerà a Budapest dal 4 al 7 giugno e che metterà in palio un posto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia giocherà a Szentes, contro ...

Pallanuoto : seconda vittoria di fila per la Rari Nantes Imperia femminile - stesa la Canottieri Milano : R.N. Imperia-Canottieri Milano 12-2, 4-1; 4-1; 2-0; 2-0, Imperia: Sowe cap., M.Amoretti, Martini, Platania, A.Amoretti 1, Mirabella 3, Rosta 2, FerRaris, Cerrina, Accordino 6, Cappello, Sattin, ...

Pallanuoto - A1 femminile 2019 : risultati e classifica della quattordicesima giornata. SIS Roma e Rapallo avanti tutta : Tre squadre in fuga nella regular season del campionato femminile di A1 di Pallanuoto. Guida l’Orizzonte Catania, tallonata da SIS Roma e Rapallo, tutte e tre le compagini perfette anche oggi, nel quattordicesimo turno. Andiamo a rivivere questa giornata con tutti i risultati e la classifica aggiornata. quattordicesima giornata CSS Verona-Rapallo Pallanuoto 6-17 EcogruppoTorre del Grifo Village-Bogliasco Bene 9-13 Kally Milano-SIS Roma ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : big match Catania-Padova - Roma e Rapallo alla finestra : Indubbiamente il big match della 14ma giornata della Serie A1 della Pallanuoto femminile sarà la sfida che domani opporrà il Catania al Padova: in caso di vittoria delle etnee verranno respinti gli assalti al vertice di Rapallo e Roma e le patavine scivolerebbero a -8 dalla vetta, mentre in caso di successo delle venete potrebbe esserci il cambio della guardia in vetta alla graduatoria. Sfide non impossibili per il Rapallo, impegnato a Verona, e ...

Pallanuoto femminile - le convocate dell’Italia per la sfida di Europa Cup in Ungheria. 13 azzurre per il Setterosa di Fabio Conti : L’Italia ha già conquistato aritmeticamente il primo posto nel Girone B e l’accesso diretto alle semifinali di Europa Cup di Pallanuoto femminile, che vedrà la Final Six a Torino dal 29 al 31 marzo. Le azzurre vogliono centrare uno dei tre pass per la Super Final di World League, che si disputerà a Budapest dal 4 al 7 giugno e che metterà in palio un posto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia giocherà a Szentes, contro ...

Pallanuoto - A1 Femminile – Css vs Rapallo - Sbarberi non ha dubbi : “partita difficile - ma possiamo metterle in difficoltà” : Dopo la pausa, riprende la A1 Femminile di Pallanuoto. Nel weekend la Css affronta Rapallo: Michela Sbarberi carica le compagne in vista della sfida Dopo una settimana di pausa, riprende la A1 Femminile: nel weekend la Css torna a giocare davanti al proprio pubblico, per affrontare il Rapallo Pallanuoto. La squadra delle Monte Bianco proverà a sfruttare la positività portata dall’importantissima vittoria ottenuta a Milano, che ha ...