' Niente assegno di divorzio se la moglie è una scansafatiche'

Reddito di cittadinanza - arriva la norma anti-furbetti : per chi si dimette Niente assegno : Il decreto contenente le regole del Reddito di cittadinanza non verrà approvato prima della prossima settimana, ma intanto emergono nuove norme come quella anti-furbetti: l'assegno non andrà ai nuclei familiari al cui interno ci sono persone che si sono dimesse dal lavoro negli ultimi 12 mesi, fatta eccezione per chi lo ha fatto per giusta causa.Continua a leggere