Motomondiale | GP Qatar 2019 | il programma delle qualifiche di oggi Come vederle in tv e

(Di sabato 9 marzo 2019) Il primo weekend dela Losail () entra definitivamente nel vivo con il sabato dedicato a terza sessione di libere enelle tre classi. Ilsi apre questa mattina alle ore 11.25 con le FP3 di Moto3 e si chiuderà nel tardo pomeriggio odierno alle 18.25 con il Q2 della MotoGP.Dopo un lungo inverno di test è finalmente giunto il momento di svelare le proprie carte, infatti a partire dapomeriggio la posta in palio si alza e si comincia a fare decisamente sul serio con la prima qualifica del Mondiale. Nella classe regina il campione in carica Marc Marquez ha cominciato il fine settimana nel migliore dei modi firmando il record della pista, ma dovrà vedersela in particolare con le Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci e con la Yamaha di Maverick Vinales per ottenere la prima posizione in griglia di partenza. Per Valentino ...

