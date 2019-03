La Cassa Depositi e Prestiti aumenta il suo capitale in Tim Raggiunto l' 8 | 7% delle

mondomobileweb

(Di sabato 9 marzo 2019) Grazie a questa manovra la società controllata per l'83% dal Ministero dell'Economia eFinanze e per la restante quota da fondazioni bancarie ha innalzato la sua partecipazione in Tim all '8,7% ...

GruppoCdp : 'Cassa depositi e prestiti metterà a disposizione delle #startup italiane maggiori risorse, un vasto network indust… - ABosurgi : RT @briganti3: Regalata dallo Stato al lombardo Colaninno, passata poi al “grande” impreditur lombardo Tronchetti Provera il quale dopo...… - briganti3 : Regalata dallo Stato al lombardo Colaninno, passata poi al “grande” impreditur lombardo Tronchetti Provera il quale… -