Juventus | Spinazzola | ' Puoi allenarti a duemila | ma la partita è un' altra cosa'

Pagelle Juventus-Udinese : doppietta di un super Kean - bene Spinazzola : Pagelle Juventus-Udinese – Finisce il match di campionato tra Juventus e Udinese, a pochi giorni dalla sfida chiave contro l'Atletico. Finisce con un punteggio largo, 4 gol per la gioia dei tifosi. . La Juve batte l'Udinese per 4-1, all'Allianz Stadium: decidono le reti di Kean (doppietta), Emre Can e Matuidi. Nel finale, la rete

Juventus - verso il Frosinone : Chiellini - Bernardeschi e Spinazzola probabili titolari : La Juventus pensa al Frosinone ma non dimentica che mercoledì prossimo c’è il primo grande banco di prova della stagione: l’ottavo di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. Si muove su un doppio binario l’avvicinamento al match di venerdì sera valido per la ventiquattresima giornata di serie A che è quasi un testa coda visto che i bianconeri sono primissimi mentre gli uomini di Baroni restano penultimi nonostante il sorprendente ...

Juventus - Spinazzola : ‘Dobbiamo prima pensare al Frosinone - poi prepareremo la Champions’ : Per la Juventus è ormai scattato il countdown in vista della partita di Champions League contro l’Atletico Madrid. Ma, prima di concentrarsi anima e corpo sul match contro gli spagnoli, i bianconeri devono prima preparare la sfida di venerdì contro il Frosinone. Per questo match ci sarà, quasi certamente, qualche cambio variazione nell'undici base e uno riguarderà, in particolare, la difesa. Infatti, Alex Sandro è squalificato e il suo posto ...

JUVENTUS FROSINONE probabili formazioni- Dopo il netto successo contro il Sassuolo, la Juventus si prepara alla sfida contro il Frosinone, match valido per la 24^ giornata di Serie A. Allegri si affiderà ad un importante turnover in vista del match di Champions League contro l'Atletico Madrid. In porta ci sarà spazio per Perin, il quale

Juventus lista Champions 2019 – Juan Cuadrado non sarà tra i protagonisti della seconda fase di Champions League. L'attaccante colombiano, infortunatosi il 12 dicembre 2018 nella partita contro lo Young Boys, e operato per una lesione al menisco esterno con contemporanea frattura alla cartilagine, non è stato inserito nell'elenco dei giocatori che prenderanno parte alla

Juventus-Parma - i numeri del pareggio : Perin perforato - super Pjanic - Spinazzola pasticcia : Juventus-Parma in pareggio 3-3 e piovono critiche sui bianconeri, che dopo l’eliminazione in Coppa Italia subiscono un altro stop. Le statistiche della sfida raccontano le serate poco fortunate di Perin e Spinazzola, mentre Pjanic è sempre nel vivo del gioco. I numeri del match evidenziano anche lo strapotere dei bianconeri che tirano 18 volte verso Sepe, contro le undici conclusioni dei ducali, a impressionare è il numero dei passaggi riusciti ...

Champions League - la lista della Juventus : fuori Cuadrado - ci sono Caceres e Spinazzola : La Juventus ha comunicato l'elenco dei giocatori scelti per la fase a eliminazione diretta di Champions League. I bianconeri sfideranno l'Atletico Madrid negli ottavi di finale, con l'andata al Wanda ...

Juventus - Spinazzola non molla la fascia e mantiene a distanza Darmian : TORINO - Dopo averla inseguita sei anni, da quando nel 2012 lasciò la Primavera bianconera come uno dei più promettenti di quella squadra, Leonardo Spinazzola resta fermo nella convinzione di non ...

Juventus - Darmian aspetta il via libera. E glielo deve dare Spinazzola : TORINO - Leonardo Spinazzola , ieri sera, ha sperato fino all'ultimo di giocare titolare a causa della febbre di Alex Sandro , poi alla fine il brasiliano ha stretto i denti ed è partito dall'inizio ...

Juventus - Nedved : «Darmian per Spinazzola? Ci teniamo i nostri giocatori» : TORINO - Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio di inizio di Juventus-Chievo . Il vicepresidente bianconero si è soffermato sul calciomercato, in particolare sulla presunta trattativa per Matteo Darmian e la cessione di ...

Juventus-Chievo - spazio a Douglas e Spinazzola : Dopo la Supercoppa italiana, primo trofeo della stagione della Juventus, la squadra di Allegri inizia il girone di ritorno allo Stadium contro il Chievo, ultimo in classifica ma rigenerato dalla cura ...

Calciomercato Juventus : Spinazzola indeciso - Benatia corteggiato e Kean resta : Il Calciomercato della Juventus è in buona parte concentrato sulle uscite in queste ore. I dirigenti bianconeri stanno cercando di risolvere la situazione Spinazzola per spianare la strada all'arrivo di Darmian. Nel frattempo si muovono alcuni corteggiatori per Benatia, bloccato da Allegri ma desideroso di cambiare aria. Nessun addio, nemmeno temporaneo per Kean, la società ha rifiutato tutte le offerte arrivate a Torino per il giovane ...

Juventus - presto Darmian potrebbe sostituire Spinazzola (RUMORS) : Nei prossimi giorni non è da escludere che la Juventus possa mettere a segno un colpo di mercato per questa sessione di trasferimenti. Infatti, Leonardo Spinazzola potrebbe lasciare Torino per andare a Bologna. Una volta che il terzino ex Atalanta avrà lasciato la Juve, Fabio Paratici si metterà subito al lavoro per regalare il sostituto a Massimiliano Allegri. Il nome in cima alla lista è quello di Matteo Darmian. Il giocatore dello United è ...

JUVENTUS DARMIAN, trattativa in chiusura- La notizia è iniziata a circolare nella serata di ieri e ora dopo ora trova sempre maggiori conferme. Mattia Darmian sarebbe ad un passo dal ritorno in Serie A, a Torino ma sponda bianconera. Il laterale classe 1989, dopo essere stato capitano del Torino e terzino più o meno utilizzato