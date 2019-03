Isola Capo Rizzuto | ucciso imprenditore | arrestato nipote 16enne Movente economico

Isola Capo Rizzuto. Giuseppe Caterisano ucciso dal nipote sedicenne : Omicidio nel Crotonese. Giuseppe Caterisano è stato ucciso ad Isola Capo Rizzuto con alcuni colpi di pistola alla testa. A

Isola Dei Famosi - dopo il caso Fogli - espulsi il capo-progetto e alcuni autori : Saltano dal programma reality il capo-progetto e alcuni autori per la questione Corona-Fogli L’Isola dei Famosi miete le sue vittime. Stavolta non sono i naufraghi, sconfitti al televoto, ma chi ha permesso che un gioco televisivo, un reality, si trasformasse in qualcosa di più. dopo il ‘caso Riccardo Fogli’, andato in scena durante l’ottava puntata lunedì scorso, quando Fabrizio Corona ha … Continue reading Isola Dei Famosi, dopo il caso ...

Isola dei Famosi 2019 - Riccardo Fogli umiliato in diretta : Mediaset rimuove capoprogetto e autori : Dopo l’umiliazione in diretta durante l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2019 di Riccardo Fogli, “rotolano” le prime teste. E’ di pochi minuti fa una nota stampa di Mediaset che annuncia l’uscita dal programma del capoprogetto Cristiana Farina e altri autori con effetto immediato. «A seguito delle circostanze che nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi – si legge nella nota – hanno coinvolto ...

Isola dei Famosi - Mediaset interviene sul caso Fogli : fuori dal programma il capoprogetto e alcuni autori : Riccardo Fogli - Isola dei Famosi 2019 Quanto accaduto lunedì sera all’Isola dei Famosi non poteva passare inosservato neppure ai vertici di Mediaset, che hanno deciso di prendere seri provvedimenti nei confronti dei responsabili della vicenda di Riccardo Fogli. In un comunicato, la tv del Biscione annuncia la dipartita immediata dal programma di Canale 5 del capoprogetto Cristiana Farina e di alcuni autori: “A seguito delle ...

