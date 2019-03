Integralisti sono un pericolo reale E attenzione ai soldi arabi

ilgiornale

(Di sabato 9 marzo 2019) Maryan Ismail, un giudice ha archiviato la querela presentata da Sumaya Abdel Qader, consigliera Pd, che si riteneva diffamata dagli accostamenti ai Fratelli musulmani. Che significa?"È un momento importante. Il mio percorso è iniziato 9 anni fa quando 5 ragazze musulmane chiesero a Pisapia una moschea trasparente come una casa di cristallo. La separazione fra Stato e religione e il no all'islam politicodecisivi".Ora c'è più chiarezza."È un momento di chiarezza. Ora i rapporti con i Fratelli musulmani vengono confermati, per quanto riguarda la Fioe e Femyso. Abdel Qader aveva escluso facessero parte di quel mondo. E dei Fratelli musulmani aveva detto: È una realtà complessa che sto studiando da sociologa. La sta studiando e non si rende conto che la galassia è quella? Chiarisco che non c'è niente di personale fra noi. Io ho posto queste questioni estate negate, anche nel Pd. ...

