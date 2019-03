Insegnante indagata per aver fatto sesso con un 14enne

blogo

(Di sabato 9 marzo 2019)La Procura di Prato ha aperto un fascicolo d'indagine per violenza sessuale a carico di un'di circa 40 anni. La donna impartiva lezioni private ad un ragazzino di 13 anni che frequenta la scuola media, con il quale avrebbe avuto rapporti sessuali. L'è anche rimasta incinta e un paio di mesi fa è nato un bambino. Nei giorni scorsi si sono svolte delle perquisizioni a casa della donna, luogo dove avvenivano le lezioni private, alla ricerca di elementi che possano chiarire la vicenda.A sporgere la denuncia sono stati i genitori dell'adolescente, oggi, sconvolti per quanto accaduto. Non è chiaro come siano venuti a conoscenza dei fatti, ma a quanto pare gli elementi in loro possarebbero solidi visto che la Procura di Prato ha immediatamente aperto un fascicolo d'indagine, chiedendo contemporaneamente il massimo riserbo considerata la giovane età del ...

