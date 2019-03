“Dovresti sapere come si prevengono le gravidanze” e altre frasi non necessarie Parlano

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2019) Marta ha 42 anni e un figlio adolescente, ma quando rimane di nuovo incinta, sente di non potercela fare una seconda volta. Erica ha 25 anni e un lavoro precario, e quando scopre di aspettare un bambino i suoi genitori danno per scontato che sia giusto abortire. Caterina di anni ne ha 35 ma la sua scelta è la stessa, nonostante la ginecologa le faccia presente che alla sua età la fertilità precipita.Sono solo alcune delle protagoniste del libro 194 – diciannove modi per dirlo (Giraldi Editore), in cui Camilla Endrici ha raccolto i racconti di diciannove donne che a un certo punto della loro vita, per svariate ragioni, hanno deciso di interrompere la propria gravidanza. “Tuttidella questione politica, morale, medica dell’aborto – spiega Endrici a ilfattoquotidiano.it – ma una cosa difficile da trovare, anche in rete, sono le storie di donne che hanno ...

