Delrio PD | Salvini sta bloccando il Paese

Delrio : 'Scambio per interesse : Salvini non va a processo e si blocca Tav' : Dopo economia e posti di lavoro distruggete anche la credibilità di questo paese». Così Graziano Delrio in aula prima del voto alla mozione M5S-Lega.

Tav - Delrio : “Scambio per interesse - Salvini non va a processo e si blocca l’opera. Paese fermo basta campagna elettorale” : “Quasi un anno dal cambiamento ed esordiamo con un ritorno alla vecchia politica che scambia per interessi di partito. Salvini non va a processo e si blocca la Torino-Lione. Scegliete di non scegliere. Tutti noi sappiamo che le infrastrutture determinano sviluppo e prospettive logistiche. Diventeremo piccoli rimanendo chiusi nelle Alpi. Perché non fermate il Brennero? Perché non fermate la Napoli – Bari? Forse è il collegio di Di Maio. ...

Pd - Delrio : “Tav? Analisi costi-benefici inaffidabile. La dico come capitan Salvini : è una pagliacciata. Siamo alle comiche” : “Tav? La questione con il nostro governo era totalmente risolta. Abbiamo chiuso noi il trattato internazionale. Abbiamo un presidente del Consiglio ha detto che non è stato scavato neppure un centimetro, e invece sono stati scavati 25 km. Siamo veramente alle comiche. Sia Di Maio sia Conte hanno sempre detto che il tunnel non c’era e non è vero”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dal deputato del Pd, ...

Pd. Delrio : "Questo governo è nemico del lavoro" E rivolto a Salvini : "Fatti processare" : "La povertà non si batte con i centri per l'impiego, questo governo ha un problema: è nemico del lavoro, non sta facendo una politica per introdurre al mercato del lavoro". Lo ha detto il capogruppo ...

Delrio - Salvini vada a processo : ANSA, - ROMA, 3 FEB - "Ci scandalizza se uno dice prima gli italiani, perché a noi pare che prima di tutto occorre voler bene alle persone. Ci abbiamo messo Secoli per dire che le donne sono come gli ...

Diciotti - Delrio a Salvini : Non puoi essere al di sopra della legge : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Salvini vs Delrio : “I numeri dalla mia parte”. “Gli scafisti non si combattono nei talk show - faccia il ministro” : Scontro alla Camera, nel corso del Question time, tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e il deputato del Pd, Graziano Delrio. Secondo il vicepresidente del Consiglio “il trasferimento” dei migranti ospitati a Castelnuovo di Porto “sta procedendo regolarmente” e “i numeri sugli sbarchi sono dalla mia parte”. Delrio, però, lo ha criticato sui ricollocamenti “in calo” e sulla lotta agli ...

Tragedia dei migranti - Delrio attacca Salvini : “Basta offendere chi muore” : Graziano Delrio, presidente del gruppo PD alla Camera: "Ora basta, basta con le frasi di Salvini che offende chi muore alla ricerca di una vita migliore. Un Paese civile soccorre, non lascia annegare".Continua a leggere

Per Delrio Salvini ha già sfiduciato Conte : "Siamo all'editto di Varsavia, le parole di Salvini sono una vera e propria sfiducia per Conte". Così il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio dopo che, nel corso di una conferenza stampa a Varsavia, Matteo Salvini ha bocciato l'accordo sostenuto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per la redistribuzione dei 49 migranti delle navi di Sea Watch e Sea Eye. "Queste continue fibrillazioni - prosegue ...