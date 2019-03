Boxe | Maxim Prodan in trionfo | l’italo-ucraino sconfigge Jamoye e vince l’International

oasport

(Di sabato 9 marzo 2019)ha scaldato il gremitissimo Superstudio Più di Milano e ha conquistato il titolo internazionale IBF dei pesi welter. Il pugile-milanese ha sconfitto l’agguerrito belga Steveai punti con verdetto unanime (98-91, 97-93, 96-93) ed è riuscito così a indossare l’ambita cintura, la prima della carriera in cui figurano 15 vittorie (14 per ko) e un pareggio: dopo aver sempre deliziato gli esigenti appassionati del Teatro Principe nel capoluogo meneghino, oggi il 26enne ha convinto anche in una nuova location e si lancia verso un prosieguo della carriera che si preannuncia molto promettente.si è fatto preferire grazie a una maggiore pressione e a un controllo del ring più proficuo rispetto a quello dell’avversario,è risultato più connte e ha portato dei colpi più precisi e pericolosi. L’incontro è stato sostanzialmente ...

OA_Sport : #boxe Grandissimo Maxim Prodan, sconfigge Jamoye e vince l'International IBF dei welter. L'italo-ucraino in festa a… - tusciatimes : Boxe, 8 marzo a Milano, Maxim Prodan è pronto a vincere il suo primo titolo: “Metterò ko Steve Jamoye” -… -