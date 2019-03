Autostrade e il ponte malato | Modificate il report

Ponte Morandi. Nell’inchiesta bis spuntano le intercettazioni che incastrano Spea e Autostrade : L’inchiesta sul Morandi non finisce mai di sorprendere. Oggi, sui giornali, le intercettazioni telefoniche che mostrano la preoccupazione degli ingegneri di Spea Engineering di essere scoperti dopo aver ritoccato i report sui ponti gestiti da Autostrade dietro pressione della stessa concessionaria. Si tratta del filone di inchiesta nato come costola di quella principale del Morandi, che vede indagate per falso 12 persone e che riguarda i report ...

Crollo Ponte Genova : nuovi indagati tra Autostrade e Spea : nuovi indagati per il Crollo del Ponte Morandi, il viadotto autostradale collassato lo scorso 14 agosto causando la morte di 43 persone. Gli uomini del primo gruppo della guardia di finanza stanno notificando in queste ore i nuovi avvisi di garanzia. Gli indagati, tra Spea e Autostrade, sono piu’ di una decina. L'articolo Crollo Ponte Genova: nuovi indagati tra Autostrade e Spea sembra essere il primo su Meteo Web.

Ponte Morandi. La battaglia di Autostrade al Tar ha come unico obiettivo la concessione : I cinque ricorsi presentati da Autostrade al Tar della Liguria hanno un unico vero obiettivo, scrive repubblica Genova: Conservare la concessione che il governo sta cercando di revocare. E la partita è iniziata ieri mattina nelle aule del Tribunale amministrativo. L’udienza Il presidente del Tribunale, Giuseppe Daniele, ha fissato la prossima udienza per il 22 maggio, per consentire ai legali di acquisire ulteriore documentazione dalla ...

Ponte Morandi : interrogato Pietro Ciucci - il re delle Autostrade : Un interrogatorio in sordina, lontano dai riflettori. Il 6 febbraio, in gran segreto, la Procura ha ascoltato, come persona informata dei fatti, Pietro Ciucci, prima direttore dell’Iri e poi presidente Anas, “oltre che molte altre cose” (personaggio molto controverso e dibattuto, tra l’altro, n.d.r.), scrive Il Secolo XIX, “avendo fatto per 46 anni il dipendente, il capo o il consulente di aziende partecipate dallo Stato”. Nel 2007 Ciucci ...

Ponte Morandi. Autostrade nega di aver mai tirato in ballo la bobina come causa del crollo : È proprio il caso di dire che l’affaire bobina è duro a morire. Aspi risponde a Repubblica Genova, che ieri aveva dato la notizia – da noi riportata nella nostra rassegna – dell’interrogatorio del camionista ceco che seguiva di una ventina di metri il tir della Mcm che trasportava il fantomatico coil additato come possibile causa del crollo del 14 agosto. L’interrogatorio è avvenuto a Praga nei giorni scorsi. Martin Kucera, questo il nome ...

Ponte Morandi : Autostrade pagherà il conto. Cozzi : Se avesse ricostruito Aspi sarebbe stato imbarazzante” : L’annuncio è del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli: “Come promesso Autostrade pagherà l’intera somma della demolizione e ricostruzione del Ponte di Genova. In una lettera l’impegno: 290,9 milioni che doverosamente tornano così alla collettività. Bene così”. Era stato lo stesso cda della concessionaria a deliberarlo, a fine gennaio, ma i tempi si erano allungati a causa di tecnicismi che avevano rischiato di ...

Ponte - Toninelli : paga tutto Autostrade : 14.16 "Come promesso Autostrade per l'Italia pagherà l'intera somma della demolizione e ricostruzione del Ponte di Genova. In una lettera l'impegno: 290,9 milioni che doverosamente tornano così alla collettività. Bene così". Lo annuncia il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli su Twitter.

Ponte Morandi. L’Avvocatura dello Stato : “Autostrade è reticente e racconta favole” : Per L’Avvocatura dello Stato “Autostrade è stata reticente”, “racconta favole” e “si è autoesclusa dalla ricostruzione. Lunedì scorso, gli avvocati Anna Maria Bonomo e Giuseppe Novaresi, per conto della presidenza del consiglio e del Mit, hanno depositato al Tar della Liguria la risposta al ricorso presentato da Aspi per chiedere l’invalidazione della nomina del commissario Bucci e di molti degli atti da lui emanati, compresa l’assegnazione ...

Ponte Morandi - l’Avvocatura contro Autostrade : “Diritto a ricostruire? Aveva il dovere di tutelare sicurezza delle vittime” : “C’è un’indagine penale in corso, ci sono gravi ipotesi di reato, c’è un sequestro penale perché sono morte 43 persone, tra le quali anche un bambino di 8 anni, che quel giorno andavano a lavorare, partivano o ritornavano da una vacanza, e su quel Ponte vivevano serenamente un tratto della loro vita ed avrebbero avuto, loro si, il diritto di continuare a farlo, e Aspi avrebbe avuto, soprattutto, il dovere di consentirglielo”. Ci va ...

Ponte Morandi. L’Empa : “sabbia e iuta nelle macerie”. Autostrade spinge per il difetto di costruzione : La traduzione del report Empa è da rifare, lo abbiamo scritto ieri, quando abbiamo anche riportato le anticipazioni del documento, estremamente tecnico, contestato dai legali di Aspi. Tuttavia ci sono elementi che emergono dal documento su cui, oggi, si soffermano i giornali. I dubbi dei periti svizzeri sui materiali I tecnici delL’Empa parlano di “corpi estranei” nei trefoli rotti. Scrivono che sono stati rinvenuti “materiale di iuta ...