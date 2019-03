Atletico Madrid-Leganes 1-0

Liga - l'Atletico Madrid batte il Leganes : decide Saul su rigore : Getty Images Liga, Atletico Madrid - Leganes: la cronaca della partita I piani partita dei rispettivi allenatori sono chiari fin dall'inizio. Simeone chiede ai suoi di cercare di sbloccare il match ...

L’Atlético Madrid è pronto per la Juve : 1-0 in casa contro il Leganés : L’Atlético Madrid è pronto per la Juve: 1-0 in casa contro il Leganés Data cerchiata in rosso per tutti i tifosi bianconeri e non solo. Martedì si sfidano due delle principali pretendenti al maggior titolo europeo: l’Atlético Madrid e la Juventus. Proprio la formazione colchonera partirà con i vantaggi del pronostico, forte del 2-0 inflitto in casa alla squadra dell’acerrimo rivale, CR7. Nell’ultimo match prima ...

L’Atletico Madrid c’è : vittoria in campionato in attesa della Juve [FOTO] : 1/16 AFP/LaPresse ...

L’Atletico Madrid c’è : vittoria in campionato in attesa della Juve : Si è appena conclusa la gara che vede protagonista la prossima avversaria della Juve in Champions League. L’Atletico Madrid, dopo il 2-0 in Spagna dell’andata, è atteso dalla trasferta di Torino nel ritorno degli ottavi. Nel frattempo questo pomeriggio è stato impegnato in casa contro il Leganes. Risultato, un classico 1-0 che consolida il secondo posto e avvicina il Barça in attesa della partita dei blaugrana. Protagonista è ...

Juve Atletico Madrid - problemi per Allegri : ecco la probabile formazione : Juve Atletico- Archiviata l’ennesima vittoria in campionato, i bianconeri pensano alla sfida che potrebbe cambiare la stagione in corso. Martedì sera arriva a Torino l’Atletico Madrid di Diego Simeone forte del 2-0 ottenuto all’andata. Per Allegri sarà un crocevia della sua carriera alla Juventus. Un’eventuale eliminazione metterebbe ancor più in bilico il suo futuro. Juve […] More

Saul-Juventus - Paratici avvia i contatti : Atletico Madrid infuriato - i dettagli : SAUL JUVENTUS – Juve-Atletico è già iniziata. Si alza la temperatura tra Juventus e Atletico Madrid: il clima diventa infuocato e non soltanto per questioni che riguardano il terreno di gioco dove i bianconeri proveranno a ribaltare il 2-0 subito al Wanda Metropolitano. Lo scontro tra i due club, infatti, avviene anche sul mercato. La società campione […] More

Atletico Madrid - si ferma Godin : a rischio la sfida con la Juventus : Il difensore uruguaiano si è fermato ieri in allenamento a causa di un infortunio al quadricipite della gamba destra. A rischio la sua presenza allo ”Stadium”.Brutta tegola per l’Atletico Madrid, alla vigilia del mini derby contro il Leganés: Diego Godin rischia di saltare la trasferta di Torino contro la Juventus a causa di un infortunio.Il difensore, ieri pomeriggio, ha dovuto abbandonare l’allenamento a causa di un ...

Juventus - la carica social dei giocatori bianconeri : cresce l’attesa in vista del match con l’Atletico Madrid : Da Bonucci a Rugani, passando per Szczesny e Spinazzola: i giocatori della Juventus mostrano la propria carica sui social in vista della sfida di Champions “La forza di una squadra è l’unione, tutti i tasselli hanno la stessa importanza. Questa sera ne è stata la dimostrazione. Per martedì avremo bisogno di tutti, dentro e fuori dal campo, per LA PARTITA. Crederci sempre. FinoAllaFine“. Marco Alpozzi/LaPresse Archiviato ...

Juventus-Atletico Madrid : orario - tv - data e streaming. Il programma completo : Si completeranno martedì 12 e mercoledì 13 i match di ritorno degli ottavi di finale della Champions League di calcio, e proprio martedì prossimo la Juventus giocherà in casa contro l’Atletico Madrid nel tentativo di ribaltare il pesante 2-0 subito in trasferta e proseguire il proprio cammino nel massimo torneo continentale. La Vecchia Signora sarà chiamata a dimenticare quanto accaduto al Wanda Metropolitano, stadio che sarà anche sede ...

Juventus - allenamento Champions : travolta l'Udinese - ora tutto contro l'Atletico Madrid : Una Juventus in formato Champions League: i bianconeri di Max Allegri travolgono 4-1 l'Udinese nell'anticipo della 27esima giornata di Serie A, proficuo "allenamento" in vista del ritorno degli ottavi di Champions di martedì contro l'Atletico Madrid. La forma è buona, le indicazioni però sono parzia

Juventus - ESCLUSIVO Petrone : "Fiducioso sulla rimonta con l'Atletico Madrid - la Juve ha sempre fame" : Di simone.ciloni - 08/03/2019 CONDIVIDI Facebook Twitter tweet Intervista all'allenatore Mario Petrone sul mondo Juve La Juventus affronta tra poco l' Udinese nella 27a giornata di Serie A , mentre martedì 12 ospita in casa la più importante partita della stagione, il ritorno degli ottavi di finale di ...

Porto - Herrera a un passo dall'Atletico Madrid : Hector Herrera, il centrocampista messicano del Porto, è a un passo dall'Atletico di Madrid. Lo scrive lo spagnolo 'AS' ricordando che il 28enne centrocampista è in scadenza di contratto a giugno e ...

Herrera a un passo dall'Atletico Madrid : ANSA, - ROMA, 8 MAR - Hector Herrera, il centrocampista messicano del Porto, è a un passo dall'Atletico di Madrid. Lo scrive lo spagnolo 'AS' ricordando che il 28enne centrocampista è in scadenza di ...

Atletico Madrid - Simeone : «Turnover con il Leganes? Non siamo messi come la Juve» : Madrid - Niente turnover per Atletico Madrid. Nella sfida di Liga contro il Leganes, Diego Pablo Simeone metterà in campo i migliori, nonostante l'imminente impegno di Champions contro la Juventus : "...