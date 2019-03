Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 18 | 45

romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2019) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 8 MARZOORE 18:35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAANCORA MOLTO TRAFFICATO IL raccordo, in esterna TROVIAMO CODE TRA laFIUMICINO E LA VIA DEL MARE, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA, PIU AVANTI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E ANCORA TRA PISANA E AURELIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE; NEL SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA. SULLA CASSIA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA E PIU AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA, IL TUTTO IN AMBEDUE LE DIREZIONI. SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA POMEZIA ED APRILIA DIREZIONE LAtINA. ANCORA TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA COLOMBO, TRA ...

