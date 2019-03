Uccide compagno | arrestata dopo 4 anni Omicidio via Ripamonti | ballerina in carcere

Perù - il compagno la tradisce : si vendica Uccidendo e bruciando la figlia di 14 mesi : Ha ucciso la propria figlia con una crudeltà inaudita come se si trattasse del peggiore essere vivente del pianeta. Il dramma si è verificato in Sud America, precisamente in Perù, e protagonista è la giovane donna, Lucero Oscava Burgos, madre di appena ventuno anni che è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso e di aver bruciato la sua bambina di appena quattordici mesi. Secondo quanto si apprende dal noto quotidiano britannico Mirror, ...

Bielorussia : studente di 15 anni accoltella e Uccide una professoressa e un compagno di classe : L'adolescente ha estratto il coltello in classe e si è scagliato contro l'insegnante e i compagni. Oltre a due morti ci sono anche diversi feriti in gravi condizioni.Continua a leggere

Bielorussia - tragedia a scuola : ragazzo Uccide una professoressa e un compagno - due feriti : Un intero Paese, la Bielorussia, è sconvolto per ciò che è accaduto lunedì mattina a Stolbsty, una piccola città situata a circa 65 chilometri a sudovest dalla capitale Minsk. È dovuto intervenire il ministro dell’Interno Igor A. Shunevich per spiegare ai media la dinamica dell’aggressione che ha portato alla morte di una professoressa e di un suo alunno. Secondo le prime ricostruzioni, uno studente di un istituto superiore della cittadina si ...

Scuola - choc in Bielorussia : 15enne Uccide prof e compagno di classe : L’agghiacciante episodio è accaduto in un istituto superiore della Bielorussia, a Stolbtsy: un quindicenne è stato arrestato per aver ucciso a coltellate la sua professoressa e un compagno di classe. Il giovane si è scagliato contro altri suoi coetanei, ferendo due studenti che ora versano in gravi condizioni all’ospedale. Dopo l’inspiegabile aggressione, il ragazzo è fuggito ma gli agenti di polizia sono riusciti a ...

Bielorussia - studente 15enne Uccide a coltellate prof e compagno di classe : Una terribile tragedia si è verificata ieri mattina a Stolbtsy, città della Bielorussia situata a 65 chilometri dalla capitale, Minsk. Secondo quanto riferito dai media internazionali, uno studente di 15 anni, in preda ad un raptus di follia, ha ucciso a coltellate una sua docente e un compagno di classe. Al momento sono sconosciuti i motivi che hanno portato il ragazzo a compiere l'insano gesto, lo stesso è stato fermato dalla Polizia. La ...

Quindicenne Uccide a coltellate la prof e un compagno di classe : La notizia ha fatto il giro del mondo, finendo anche sui siti di autorevoli testate statunitensi come il Washington Post o il New York Times . La polizia ha reso noto di non sapere il motivo per cui ...

Choc a scuola - 15enne Uccide a coltellate la prof e un compagno di classe : La notizia ha fatto il giro del mondo, finendo anche sui siti di autorevoli testate statunitensi come il o il . La polizia ha reso noto di non sapere il motivo per cui il 15enne abbia aggredito e ...

Bari - 24enne tenta di Uccidere a coltellate la madre e il compagno : A Bari la polizia ha arrestato con l’accusa di tentato omicidio un giovane di ventiquattro anni di origini brasiliane. Il ragazzo, incensurato, al culmine di una lite avrebbe ferito a coltellate sua madre, una quarantottenne, e il compagno della donna. I due sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale.Continua a leggere

Foggia - spara al cinghiale ma Uccide il compagno di caccia : la vittima aveva 57 anni : L'incidente nelle campagne di Apricena: la vittima lavorava come falegname. L'uomo che ha sparato, un 59enne, è indagato a piede libero per omicidio colposo. Le indagini sono condotte dai carabinieri

Russia - Uccide l’ex moglie - incinta del nuovo compagno - sparandole alla pancia : “Finalmente era felice”. Le amiche, sconvolte dalla tragedia, non hanno dubbi: Olga Ukhova, di 41 anni, era riuscita a ricostruirsi una vita, dopo il divorzio da Dmitrij Golubtsov, l’ex marito. Ora aveva un nuovo compagno: insieme aspettavano una bambina. Infatti era ormai entrata nell’ottavo mese di gravidanza, quando ha deciso di tornare un’ultima volta nella casa in cui aveva vissuto la precedente relazione: doveva sistemare le ultime ...