Tre giorni di eventi ' in the city' | con Tipicità alla scoperta di Fermo

Festival dell'Oriente alla Fiera di Genova : Tre giorni di musica - cibo e spettacoli : Oltre agli spettacoli, larga parte del Festival sarà dedicata allo shopping, con la riproduzione di veri e propri Bazar tra stoffe, vestiario, borse, gioielli antichi e altri prodotti tipici dei ...

Violentata sulla Circumvesuviana - i Tre aggressori avevano già provato a stuprarla 20 giorni fa : avevano già provato a violentarla venti giorni fa. Sempre loro, nello stesso luogo. Ma quella volta la ragazza di 24 anni stuprata ieri in un ascensore della locale stazione della Circumvesuviana a ...

Emilia Romagna - 450 studenti per Tre giorni senza telefonino e social : il progetto di sei scuole del Modenese : Tre giorni senza cellulare, senza chattare, senza postare una storia su Instagran o taggare un amico su Facebook. A mettersi in gioco sono 450 studenti delle scuole superiori “Cavazzi-Sorbelli” e “Marconi” di Pavullo; “Levi”, “Paradisi” e “Spallanzani” di Vignola e la secondaria di primo grado “Leopardi” di Castelnuovo. Lo slogan dell’iniziativa è “Challenge4me” ed è stata ideata dal Lions Club e da Bper Banca in collaborazione con l’ufficio ...

Napoli - incidente in moto : muore giovane padre di Tre figli dopo giorni di agonia : Un'altra assurda tragedia quella che si è consumata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli. Nella mattina di ieri, infatti, è deceduto il quarantenne Carmine D'Isanto, padre di tre figli, a seguito di un incidente stradale avvenuto lo scorso giovedì, che non gli ha lasciato scampo. L'uomo si trovava a bordo della sua moto quando improvvisamente è caduto mentre percorreva la rotonda di via Montenuovo Licola Patria, nel noto comune di ...

Spegnere lo smartphone per Tre giorni - la sfida di 450 studenti : Bologna, 4 mar., askanews, - Chiudere dentro un sacchetto sigillato il proprio smartphone e restare scollegato da Internet per tre giorni e tre notti. Non è solo una sfida che 450 ragazzi delle scuole ...

Roma e Di Francesco - i Tre giorni per dirsi addio : Sousa o Donadoni in lista d'attesa : 'Aspettiamo mercoledì'. È quanto trapela off record dall'incontro andato in scena sabato sera, nel post-derby, tra la dirigenza giallorossa, Baldissoni, Monchi, Balzaretti, Fienga, Massara e Totti,. ...

Silvia Romano - sono passati 100 giorni dal suo rapimento in Kenya ma non si hanno sue notizie. Farnesina : “STretto riserbo” : sono passati più di cento giorni da quando Silvia Romano è stata sequestrata nel villaggio di Chakama, in Kenya. Cento giorni durante i quali si sono susseguite dichiarazioni ottimistiche da parte delle autorità locali impegnate nelle ricerche, annunci, smentite e, infine, il silenzio. È più di un mese, ormai, che della 23enne impegnata con la ong Africa Milele in un progetto di sostegno all’infanzia non si hanno più notizie, dopo i continui ...

Il 'cane più solo d'Inghilterra' ha trovato una casa dopo olTre 500 giorni trascorsi in rifugio : Migliaia di persone da tutto il mondo avevano cercato di aiutarlo a trovare una nuova casa, in seguito alla campagna pubblicitaria fatta dalla 'Little Valley Animal Shelter'. E la sua storia ha avuto ...

365 giorni dopo la sconfitta elettorale - il Pd poTrebbe cambiare pelle : A un anno esatto dalla sconfitta più sonora della sua storia alle elezioni politiche, il Partito Democratico si dà appuntamento ai gazebo per scegliere il suo nuovo segretario. Alle elezioni del 4 ...

365 giorni dopo la sconfitta elettorale - il Pd poTrebbe cambiare pelle : A un anno esatto dalla sconfitta più sonora della sua storia alle elezioni politiche, il Partito Democratico si dà appuntamento ai gazebo per scegliere il suo nuovo segretario. Alle elezioni del 4 marzo 2018 i dem si fermano infatti al 18,76% alla Camera dei deputati e al 19,16% al Senato. Il segretario in carica Matteo Renzi, annuncia le sue dimissioni il giorno seguente durante una conferenza stampa al Nazareno, con la promessa di ...

Controlli sul pescato - operazione della guardia costiera. In due giorni elevate sanzioni per olTre 50mila euro : googletag.defineSlot, '/134284252/lanuovariviera-300x250', [300, 250], 'div-gpt-ad-1500544959318-0',.addService, googletag.pubads, ,,; googletag.pubads, ,.enableAsyncRendering, ,;googletag.

2-3-4 marzo con Lucio - Bologna ricorda Dalla per Tre giorni - e sfora anche nel lunedì - : In ricordo di un grande della muscia come Lucio Dalla. Dal 2 al 4 marzo, a Bologna, si svolge 'Così mi distraggo un po'. Tre giorni con Lucio' il programma dedicato alle celebrazioni per il compleanno ...

Dieta dimagrante dei Tre giorni : ecco cosa fare per dimagrire : La Dieta dimagrante dei tre giorni può far dimagrire fino a 2 kg. Prevede un'alimentazione rigida. ecco cosa fare per perdere peso

Cinquecento ragazzi ballano per il Calcit : Tre giorni ad Arezzo Fiere : "Cinquecentosette bambini iscritti agli stage e spettacoli di danza " per Greta Palazzini " danno il senso del nostro lavoro all'insegna del coinvolgimento". Gli artisti Marrone e Ricci hanno ...