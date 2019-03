Traffico Roma del 08-03-2019 ore 12 | 30

romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2019) Errore: L'attributo resource non è valido.VIABILITÀVENERDÌ 8 MARZOORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO ALLE PORTE DINORD INCIDENTE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON VIA DI VILLA RICCA: INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. INCIDENTE ANCHE IN CENTRO, NELLE VICINANZE DEI MUSEI VATICANI: CI SONO CODE IN VIA SANTAMAURA ALTEZZA VIA CANDIA. SEMPRE CHIUSA VIA DEL FOSSO DI BRAVETTA FRA VIA DEL CASALE NINFEO E VIA DEGLI AMODEI A CAUSA DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE, DI CONSEGUENZA GROSSI DISAGI PER ILDI ZONA, IN PARTICOLARE SU VIA DELLA PISANA, VIA DI BRAVETTA E VIA DELLA CASETTA MATTEI. SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, CODE TRA LA VIA TIBURTINA E LA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 E TRA LA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE. IN ...

LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Appia Pignatelli code fra Vicolo della Basilica e Via dell'Almone > Via Appia Nuova ­ #luceverde - zazagab2 : RT @max_ronchi: @aspettaaspetta Chi è convinto di un opera inutile: da Kiev a Londra con derivazioni a Roma e Madrid: milioni di tonnellate… - PLRomaCapitale : #Roma: via Antonio Capetti, intersezione con via Valentino Cerruti, #traffico rallentato causa #incidente. -