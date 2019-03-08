Traffico Roma del 08-03-2019 ore 12 | 30

VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO ALLE PORTE DI Roma NORD INCIDENTE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON VIA DI VILLA RICCA: INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. INCIDENTE ANCHE IN CENTRO, NELLE VICINANZE DEI MUSEI VATICANI: CI SONO CODE IN VIA SANTAMAURA ALTEZZA VIA CANDIA. SEMPRE CHIUSA VIA DEL FOSSO DI BRAVETTA FRA VIA DEL CASALE NINFEO E VIA DEGLI AMODEI A CAUSA DEL DISSESTO DEL MANTO STRADALE, DI CONSEGUENZA GROSSI DISAGI PER IL Traffico DI ZONA, IN PARTICOLARE SU VIA DELLA PISANA, VIA DI BRAVETTA E VIA DELLA CASETTA MATTEI. SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, CODE TRA LA VIA TIBURTINA E LA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 E TRA LA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE. IN ...
LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Appia Pignatelli code fra Vicolo della Basilica e Via dell'Almone > Via Appia Nuova #luceverde - zazagab2 : RT @max_ronchi: @aspettaaspetta Chi è convinto di un opera inutile: da Kiev a Londra con derivazioni a Roma e Madrid: milioni di tonnellate… - PLRomaCapitale : #Roma: via Antonio Capetti, intersezione con via Valentino Cerruti, #traffico rallentato causa #incidente. -
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO ALLE PORTE DI Roma NORD INCIDENTE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON VIA DI VILLA RICCA: INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. INCIDENTE ANCHE IN CENTRO, NELLE VICINANZE DEI MUSEI VATICANI: CI SONO CODE IN VIA SANTAMAURA ALTEZZA VIA ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD E LA VIA TIBURTINA, E DALLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD ALL’APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA LAURENTINA E A SEGUIRE CODE, PER LAVORI, TRA CASILINA E TIBURTINA; A ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD E LA VIA TIBURTINA, E DALLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD ALL’APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA LAURENTINA E A SEGUIRE CODE, PER LAVORI, TRA CASILINA E TIBURTINA; A ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD E LA VIA TIBURTINA, E DALLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD ALL’APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE, PER LAVORI, A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO SINO ALL’USCITA TIBURTINA; A SEGUIRE RALLENTAMENTI PER ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLE VIA CASSIA E FLAMINA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANG.EST. PROSEGUENDO SULLA TANG.EST INCOLONNAMENTI DA VIA DEI ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLE VIA CASSIA E FLAMINA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANG.EST. PROSEGUENDO SULLA TANG.EST INCOLONNAMENTI DA VIA DEI ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 7:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SOLITO Traffico IN ENTRATA IN CITTÀ SULLE PRINCIPALI VIE CONSOLARI, IN PARTICOLARE INCOLONNAMENTI SULLE VIA CASSIA E FLAMINA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO LUNGO ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 8 MARZO 2019 ORE 07:20 Maria Barbara Taormins DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO B . CODE PER Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA DIRMAZIONE Roma SUD ALLA PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO UN ...
Traffico Roma del 07-03-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 7 MARZO 2019 ORE 19:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA Roma FIUMICINO A VIA DEL PESCACCIO. RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO ANULARE A LARGO TOMASO PERASSI IN DIREZIONE CENTRO. RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DEL FORO ...
Traffico Roma del 07-03-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 7 MARZO 2019 ORE 19:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DE LA PISANA, SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA NOMENTANA A LA RUSTICA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA ...
Traffico Roma del 07-03-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 7 MARZO 2019 ORE 18:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONA SERA SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. INCIDENTE A SAN GIOVANNI: RALLENTAMENTI IN VIA CORFINIO AL BIVIO CON ...
Traffico Roma del 07-03-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI 7 MARZO 2019 ORE 18:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONA SERA SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. INCIDENTE A SAN GIOVANNI: RALLENTAMENTI IN VIA CORFINIO AL BIVIO CON ...
Traffico Roma del 07-03-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 7 MARZO 2019 ORE 17:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. INCIDENTE A SAN GIOVANNI: RALLENTAMENTI IN VIA CORFINIO AL BIVIO CON ...
Traffico Roma del 07-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 7 MARZO 2019 ORE 17:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLLA SALARIA D ANCHE PER UN INCIDENTE DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A GTRATTI DALLA PONTINA ALLATUSCOLANA. INCIDENTE SU VIA DEL FORO ITALICO AL ...
Traffico Roma del 07-03-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 7 MARZO 2019 ORE 15:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DA VIA C. COLOMBO A VIA TUSCOLANA. RIAPERTA VIA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE EUR DAVIA ...