Torna ' La Sai l' Ultima' su Canale 5 dopo undici anni RUMORS

(Di venerdì 8 marzo 2019) È tempo di reboot, per quanto riguarda la televisione italiana. Se negli ultimiRai 1 ha riproposto con grande successo il Rischiatutto e La Corrida e, con scarsi risultati, Portobello,5 non è rimasta a guardare ed, in tema di revival, ha fattore Chi Vuol Essere Milionario con la conduzione di Gerry Scotti. Un ritorno che doveva limitarsi a sole quattro puntate speciali, che poi sono diventate in totale dodici visti i buoni ascolti delle prime puntate.il Milionario, tocca a La Sai l', la gara dei barzellettieri e che ha lanciato vari talenti nel campo della comicità come Valentina Persia ed Andrea Pucci.Il celebre appuntamento con le barzellettesu5 La trasmissione è andata in onda, ininterrottamente, dal 1992 al 2008, anno in cui è stata trasmessa l'sfortunata edizione condotta da Lorella Cuccarini e Massimo Boldi. A condurre il ...

