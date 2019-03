«The Guillty - Il colpevole» è il thriller da non perdere

gqitalia

(Di venerdì 8 marzo 2019) Ha esordito nel 2018 al Sundance Festival, dove ha vinto il premio del pubblico, che ha bissato anche al Torino Film Festival (aggiungendo quello per Miglior sceneggiatura e Miglior attore) e finalmente è arrivato anche in sala, dal 7 marzo:The Guilty – Ilè una pellicola che merita appieno l’apprezzamento che ha ricevuto.Ildanese dalla forte connotazione psicologica segna il debutto nel panorama internazionale di Gustav Möller, regista svedese trapiantato in Danimarca e aggiorna, con quel tono asciutto che solo le narrazioni nordiche sanno avere, la lezione cinematografica che va da La vita corre sul filo (1966) di Sydney Pollack al più recente Locke (2013) di Steven Knight.Il film, infatti, è tutto incentrato sul turno serale di Hasger Holm al centralino per le emergenze, che riceve una chiamata da una donna che è stata rapita. Quando la conversazione ...