Protesta latte | accordo con i pastori | 74 centesimi al litro

Protesta latte - Coldiretti : “Niente soldi alle industrie senza prezzo equo ai pastori” : “Niente soldi pubblici alle realtà di trasformazione e commercializzazione senza la garanzia di un giusto prezzo per il latte consegnato dai pastori sardi, come abbiamo sempre sostenuto a tutti gli incontri“: è quanto riafferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in riferimento ai contenuti del provvedimento sulle emergenze agricole all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri su richiesta del Ministro delle Politiche ...

Protesta latte in Sardegna - nuovo assalto armato a volto coperto : autocisterna in fiamme : Un nuovo assalto armato ad un'autocisterna del latte ovino in Sardegna. Nel Nuorese, ad Irgoli, un camion che trasportava il prodotto appena munto è stato dato alle fiamme....

Rivolta del latte in Sardegna - i motivi della Protesta dei pastori : Rivolta del latte in Sardegna, i motivi della protesta dei pastori Da settimane gli allevatori manifestano gettando migliaia di litri di latte a terra. Chiedono che i consorzi industriali paghino una cifra equa per la loro materia prima, che serve in gran parte per il Pecorino romano. La soglia a oggi è inferiore ai 60 cent a ...

Latte : si decide su tregua Protesta : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', , ANSA, - CAGLIARI, 28 FEB - Assemblea dei pastori sardi a un bivio. Domani gli ...

Latte : si decide su tregua Protesta : ANSA, - CAGLIARI, 28 FEB - Assemblea dei pastori sardi a un bivio. Domani gli allevatori, che si riuniranno a Tramatza, Oristano, a partire dalle 10.30, decideranno se prorogare la tregua oppure ...

Latte - Protesta pastori sardi : autocisterna data alle fiamme. FOTO : Latte, protesta pastori sardi: autocisterna data alle fiamme. FOTO Due uomini armati hanno assaltato un autotrasportatore a Nule , nel Sassarese, legandolo a un albero e appiccando un incendio al mezzo. Si tratta dell’ennesimo atto di protesta che sta "inquinando" la lotta degli allevatori sardi Parole ...

Protesta del latte - assaltata e incendiata un'autocisterna nel Sassarese : Ancora proteste violente in Sardegna per la questione latte . Un camion cisterna è stato fermato e incendiato nel Sassarese. Due uomini, con il volto coperto e armati, hanno bloccato il mezzo tra Nule ...

Protesta latte - banda armata incendia un camion nel Sassarese. Salvini : 'Criminali' : Si sempre più violenta la Protesta del in . Questa mattina attorno alle 6.30 un camion cisterna è stato dato alle fiamme nel Sassarese, nel giorno in cui è previsto un incontro in prefettura a Sassari ...

Protesta latte - banda armata incendia un camion nel Sassarese. Salvini : «Criminali» : Si sempre più violenta la Protesta del latte in Sardegna. Questa mattina attorno alle 6.30 un camion cisterna è stato dato alle fiamme nel Sassarese, nel giorno in cui è previsto...

Protesta latte - banda armata incendia camion e lega a un albero l'autista. Salvini : «Criminali» : Si sempre più violenta la Protesta del latte in Sardegna. Questa mattina attorno alle 6.30 un camion cisterna è stato dato alle fiamme nel Sassarese, nel giorno in cui è previsto...

Protesta del latte in Sardegna - assalto armato a un'autocisterna : mezzo in fiamme - autista legato a un albero : Si sempre più violenta la Protesta del latte in Sardegna. Questa mattina attorno alle 6.30 un camion cisterna è stato dato alle fiamme nel Sassarese, nel giorno in cui è previsto...

Protesta del latte - uomini mascherati e armati bruciano un'autocisterna : Alcuni uomini, con il volto coperto e armati, hanno bloccato il mezzo tra Nule e Osidda attorno alle 6.30 di mattina e, dopo...

Protesta del latte - incendiata autocisterna : Ancora un atto di vandalismo nei confronti dei trasportatori di latte. Stamani all'alba un camion che effettuava il ritiro del latte dalle aziende è stato fermato e incendiato nelle campagne di Nule , ...

Protesta del latte in Sardegna - uomini armati assaltano cisterna e le danno fuoco : Ancora un asssalto armato a un camion cisterna del latte, che questa volta è stato dato alle fiamme. E' avvenuto nel Sassarese. E proprio oggi è previsto un incontro in prefettura a Sassari tra ...