Più rock e più fiducia | avevo perso la voce ora la ritrovo migliore

IL CASO/ Se le rock star valgono Più di chi viene abusato : Il CASO di Ryan Adams rock star accusato di molestie sessuali alza il velo sul mondo maschilista della musica rock ecco di cosa si tratta

Servirebbe un 'Montalbano' Più rock - diverte l'esperimento del 'Collegio' : Montalbano è una certezza per Rai 1 e nell'ultima puntata mandata in onda raccoglie 10.150.000 spettatori con uno share 43,3% ma non convince del tutto, dovrebbe rinnovarsi un po' nei personaggi e nel ...

Corey Taylor : 'Imagine Dragons eredi dei Nickelback come band Più odiata del rock' : Se esiste una rock band odiata e bistrattata da sempre, questi sicuramente sono i Nickelback: il gruppo di Chad Kroeger infatti non è mai stato preso in simpatia da molti musicisti e ascoltatori. E recentemente sono arrivate anche le dichiarazioni di Corey Taylor, cantante degli Slipknot e degli Stone Sour, che ha definito gli Imagine Dragons come gli eredi, a livello di antipatia, dei Nickelback. L'intervista Esistono a livello di odio, spesso ...

Milano Rocks – Il 30 e il 31 agosto ritorna il festival Più cool dell’estate : info - cantanti e prezzi dei biglietti : Il prossimi 30 e 31 agosto ritorna Milano Rocks, il festiva più cool dell’estate: presso MIND Milano Innovation District AREA EXPO si esibiranno Florence+The Machine e The 1975 ritorna uno dei festival più attesi e cool per portare una ‘ventata d’aria fresca’ nell’estate italiana, Milano Rocks. Quest’anno due gli appuntamenti confermati per il festival prodotto da Live Nation Italia: venerdì 30 e sabato 31 agosto 2019 presso MIND ...

Rock'n'roll Laundry : gli Slipknot sono la band Più sporca - parola di chi gli fa il bucato : Mentre tutti si preparano ai prossimi concerti estivi, in pochi pensano all'enorme organizzazione che ci sta dietro. E soprattutto non pensano a come fanno le band in tour, spesso impegnate in moltissimi appuntamenti dal vivo in pochi giorni, ad avere sempre abiti e vestiti puliti. A questa domanda ha risposto Hans Jurgen Topf, capo di Rock'n'roll Laundry, azienda che lava la biancheria a band e artisti molto famosi. L'intervista al New York ...

Rockstar di Sfera Ebbasta è l’album Più venduto del primo semestre del 2018 - la recensione : Nell'album "Rockstar" di Sfera Ebbasta esiste e si manifesta la trasposizione del concetto legato a un vocabolo portato sui palchi di Woodstock, sulla Rock and Roll Hall of Fame e sulle signature di una Gibson Les Paul o di una Fender Telecaster, perché se di concetti si parla, allo stesso modo bisogna argomentarne il ribaltamento. Il disco è il manifesto di un cambiamento nell'industria discografica e nell'indice di gradimento, perché secondo ...

Gli album Più venduti in Italia nel 2018 : il Rock è un grande assente : Tra i grandi assenti del 2018, nella lista degli album più venduti in Italia nel 2018, c'è il Rock. Ed è un dato curioso, visto che l'album più venduto si intitola proprio Rockstar di Sfera Ebbasta: peccato che di Rock abbia solo il nome, visto che viene visto come uno dei pilastri della musica trap. La classifica Secondo il report diffuso oggi dalla FIMI, i cui dati si basano sulla somma delle vendite sia fisiche che digitali (e includono il ...

Rockstar di Sfera Ebbasta è il disco Più venduto nel 2018 : Cronaca a parte e tornando alla classifica, al secondo posto c'è il vincitore dello scorso anno Irama con il suo album 'Plume', mentre Laura Pausini con 'Fatti sentire' è al terzo posto. Tra l'altro ...