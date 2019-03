Napoli | confessa il marito della 36enne trovata morta in casa | “L’ho uccisa con una

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019) Hato ildi Fortuna Belisario,ingiovedì pomeriggio dopo una violenta lite alla periferia nord di: per Vincenzo Lopresto – questo il nome del 41enne – l’accusa ora è di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà.Come ha spiegato agli agenti che lo hanno arrestato giovedì, durante un litigio per gelosia ha ucciso la moglie colpendola ripetutamente con una stampella che l’uomo, a causa di problemi ortopedici, usava per i suoi spostamenti. Dopo la violenta lite, è stato lui stesso a chiamare i soccorsi, facendo intendere di aver picchiato brutalmente la, ma i medici accorsi nell’appartamento al parco La Quadra, nel quartiere popolare di Miano, non hanno potuto salvare la donna,per i traumi riportati. Le tre figliecoppia, tutte minorenni, erano dalla nonna durante ...

