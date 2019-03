MotoGP | si parte | attacco al re Da Dovizioso a Rossi | tutti contro Marquez

MotoGP – Partenza a bomba per Valentino Rossi : le FP1 del Qatar nel segno del Dottore [TEMPI] : Si torna in pista, la classifica ed i tempi della prima sessione di prove libere di MotoGp in Qatar: Valentino Rossi a sorpresa davanti a tutti L’attesa è finita. Dopo lunghi mesi senza Motomondiale, i tifosi possono interrompere l’astinenza e godersi lo spettacolo in pista. La MotoGp infatti torna protagonista dei weekend degli appassionati di motori con il primo appuntamento del campionato mondiale in Qatar. Prima ...

MotoGP - Qatar : i piloti vorrebbero anticipare la partenza : LOSAIL - Meno umidità, uguale più grip e maggior sicurezza: per queste motivazioni, i piloti della MotoGp vorrebbero anticipare la partenza della gara di MotoGp in Qatar alle 19 locali, le 17 italiane,...

MotoGP - Stefan Bradl parteciperà al Gp di Jerez : il tedesco in sella alla Honda come wild card : Il pilota tedesco dovrebbe partecipare ad almeno due gare nel corso della stagione di MotoGp come wild card Il tedesco salirà in sella alla Honda come wild card in occasione del prossimo Gp di Jerez, portando in pista la terza Honda probabilmente anche nel Gp della Repubblica Ceca. Più difficile ma non completamente esclusa è invece la sua presenza nella gara di Misano, in programma in calendario a metà settembre. Occasioni da non perdere ...

LIVE MotoGP - GP Qatar 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - si parte con Valentino Rossi e Dovizioso! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP del Qatar della classe MotoGP. Sul tracciato di Losail, i centauri più forti del Pianeta torneranno in scena per regalare tante emozioni agli appassionati di motori che da tempo attendevano il ritorno del campionato. Nel corso dei test invernali si è avuto un assaggio di quel che sarà. La Yamaha di Valentino Rossi e di Maverick Vinales è apparsa in ripresa dopo i problemi delle ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : cambia il programma? Possibile nuovo orario di partenza : la richiesta dei piloti : Nel weekend inizierà il Mondiale MotoGP 2019 con l’attesissimo GP del Qatar, a Losail andrà in scena il primo appuntamento stagionale e si preannuncia grande battaglia nel deserto. La gara è prevista per domenica 10 marzo alle ore 18.00 italiane ma i piloti sembrano essere d’accordo sul chiedere di anticipare lo start di un’ora (dunque alle nostre ore 17.00). Il cambio di programma permetterebbe di evitare l’eccessiva ...

La MotoGP riaccende i motori. Si riparte dal Qatar - favoriti Dovizioso e Marquez - a 3.75 su Sisal Matchpoint. Continua anche nel 2019 il dominio Honda : Marquez favorito per il Mondiale a 1.70 : La Moto Gp riaccende i motori e riparte dal Qatar, il primo appuntamento della stagione 2019 è il circuito di Losail. A vincere la tappa lo scorso anno è stato Andrea Dovizioso che, secondo i bookmaker di Sisal Matchpoint, potrebbe confermare la buona tradizione nel deserto: da 4 anni infatti, la Ducati non manca il podio in Qatar. Dovizioso è dunque il favorito, a 3.75 e condivide il primo posto nei pronostici con il Campione del mondo ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : i precedenti di Valentino Rossi a Losail. 4 successi e quella penalizzazione per aver ripulito la griglia di partenza… : Inizia ufficialmente il Mondiale MotoGP 2019 e, come consuetudine, l’esordio stagionale è in Qatar, sul tracciato di Losail, sotto la luce dei riflettori. La pista costruita in mezzo al deserto è entrata nel calendario del Motomondiale da 15 anni, e ha visto vincere solamente i migliori. Tra questi anche Valentino Rossi, capace di salire sul gradino più alto del podio in quattro occasioni, su un circuito che, oggettivamente, non è il suo ...

MotoGP - Mondiale 2019 : la griglia di partenza e il borsino dei favoriti. Marquez davanti a tutti - Dovizioso subito dietro. Yamaha in terza fila? : Il Mondiale MotoGP 2019 è pronto ad aprire il sipario. Il Gran Premio del Qatar sta ufficialmente per incominciare e, non ultimo, darà il via ai 19 appuntamenti di una stagione che si annuncia quanto mai interessante, emozionante e pronta a regalarci il solito grande spettacolo. Dopo le due tornate di test tra Sepang e Losail, è stato possibile fare un primo, parzialissimo, bilancio di quanto visto e, soprattutto, una previsione di quello che ...

MotoGP - Alex Crivillé : “Marquez parte un po’ coperto - ma resta favorito. Dovizioso si è risparmiato - Quartararo sorpresa” : Alla fine degli Anni ’90 nelle varie lotte in seno all’allora Classe 500 c’era sempre un nome con cui fare i conti: quello di Alex Crivillé. Il catalano, vincitore del titolo iridato nella classe regina nel 1999, non corre più dal 2001, ma è rimasto vicino all’ambiente motociclistico. Dalle pagine di Marca (Spagna), Crivillé analizza alcuni temi tra GP del Qatar e Mondiale. Sull’annata 2019: “Appare molto più ...

MotoGP - tutti contro Honda : in Qatar parte la sfida al trono di Marquez : C'è il dream team da una parte, con Marquez e Lorenzo, e il Team Rosso dall'altra. Rosso speranza ovviamente, quella di Dovizioso e Petrucci , neo acquisto che ha entusiasmato ai test invernali ...

MotoGP - Mondiale 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Tutti i piloti e le squadre : L’attesa è finalmente giunta al termine! Questo fine settimana, infatti, prenderà il via il MotoMondiale 2019 con il Gran Premio del Qatar di Losail. Il primo di 19 appuntamenti che ci condurranno fino al Gran Premio di Valencia del 17 novembre per un campionato che si annuncia, come sempre, ricco di emozioni, variabili e colpi di scena. Saranno 22 i partecipanti al via, con Valentino Rossi (che ha appena spento le 40 candeline) che sarà ...

MotoGP ai nastri di partenza - dal 'dream team Honda' alla Ducati italiana : Il vice campione del mondo nei test non ha mai cercato il tempo. un segno di consapevolezza dei propri mezzi, ma non si pu nemmeno dire che si sia nascosto o che sia contento al 100% di quanto ha ...

MotoGP - UFFICIALE : la “Long Lap Penalty” farà parte del regolamento sportivo. Come funziona la nuova sanzione? : E dunque da oggi la “Long Lap Penalty” entrerà a far parte del regolamento sportivo della MotoGP. In data odierna, infatti, la sanzione a carico dei piloti è stata approvata dalla Grand Prix Commission, confermando quello che tutti si aspettavano circa l’introduzione di questa nuova penalità. Una tipologia particolare che va ad ampliare il quadro di scelta dei commissari, quando sarà necessario intervenire in caso di un ...