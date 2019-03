Luke Perry | l’addio di “Brandon” | “Buonanotte dolce principe”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019) Dylan e Brandon. Amici, a volte nemici, inseparabili. I due protagonisti di Beverly Hills 90210 hanno fatto innamorare le ragazze di tutto il mondo. E oggi Jason Priestley rompe il silenzio e scrive bellissime parole di addio per il suo amico e collega scomparso,. “Mi ci sono voluti due giorni…era una di quelle persone speciali a cui importava davvero… Non era solo una star, era un luce incredibilmente luminosa che è stata spenta troppo presto… ed è per questo che io e tanti altri siamo così in difficoltà oggi… Se aveste avuto la fortuna di conoscere, o di aver mai incrociato la sua strada, anche voi sareste tristi oggi… la candela che brucia due volte più luminosa brucia solo per metà tempo… tu hai brillato così tanto… Buonanotte. Insieme al post, Jason posta anche una foto dei due amici divisa in due parti: una parte ai ...

